La muestra fotográfica 'Insectos al detalle. Vecinos urbanos', de Máher Fahim, desde mañana en el MNCN

Chrysolina bankii, una de las especies retratadas en la muestra "Insectos al detalle. Vecinos urbanos" , de Máher Fahim en el Museo Nacional de Ciencias Naturales - MNCN

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) propone contemplar de cerca a los insectos y artrópodos que habitan en la ciudad con la muestra 'Insectos al detalle. Vecinos urbanos', a través de la mirada del fotógrafo Máher Fahim, que se inaugura este jueves.

Entre las imágenes se pueden ver avispas, chinches, piojos o zapateros, entre otros. En la exposición también se puede leer información y curiosidades sobre estos animales en castellano y en inglés, como ha indicado la institución, que puntualiza que la inauguración tendrá lugar este jueves 7 de mayo a las 13.00 horas.

Así, mediante la técnica de la fotomacrografía, que construye una única imagen muy precisa a partir de cientos de fotografías, y de una iluminación personalizada, el público podrá acercarse a más de una veintena de especies, algunas conocidas y otras que habitualmente pasan desapercibidas.

De este modo, la muestra recopila y exhibe más de una veintena de imágenes de gran formato fruto de composiciones realizadas a través de cientos de fotografías. Con su técnica, Máher puede enfocar al detalle y realizar ampliaciones muy superiores al tamaño de la muestra original.

A su vez, el autor hace uso de técnicas de iluminación específicas para cada pieza, dependiendo de la textura de cada animal, de su volumen y de sus colores y transparencias, técnica que le facilita hacer composiciones de luz que no se podría ver en un ambiente natural. Gracias a ello, sus imágenes destacan estructuras y realzan los matices y tonos como nunca antes se habían visto.

Máher Fahim Fernández (Madrid, 1990) es biólogo y fotógrafo especializado en imagen científica y fotomacrografía. No es la primera vez que expone en el MNCN pues en 2024 presentó la exposición 'Vida Secreta. Descubriendo la fauna urbana', un conjunto de imágenes que se exhibieron en hall del edificio principal acompañadas de ejemplares reales de la colección de Entomología del MNCN.

"Este proyecto, además de impactar visualmente, es un complemento para las colecciones históricas y para afrontar uno de los retos de los museos en la actualidad: preservar digitalmente sus colecciones de invertebrados. Muchas muestras pierden color y poseen detalles invisibles al ojo humano", comenta el vicedirector de Exposiciones del MNCN, Borja Milá, que enfatiza en que esta propuesta fotográfica "realza la belleza de estos animales, convirtiendo cada a ejemplar en un elemento que facilita la divulgación y promueve su conocimiento".