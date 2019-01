Observadores de Europa, Asia y África contabilizarán las aves acuáticas en 12.000 humedales este fin de semana

Publicado 10/01/2019 16:59:12 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 12 y 13 de enero se celebra el Censo Internacional de Aves Acuáticos, durante el cual aficionados a la observación de aves de 120 países de Europa, Asia y África visitarán unos 12.000 humedales para anotar el número de ejemplares y los diferentes tipos de especies que están invernado. El censo se completa con grupos en distintos países de América, Asia y Oceanía, según ha informado Seo/BirdLife.

"El censo internacional de aves acuáticas no solo es una de las mayores actividades de ciencia ciudadana sino también la más antigua de las que se realizan en Europa. Existen datos desde la década de 1950 y en España contamos con registros desde 1965", ha asegurado el coordinador del Área de Ciencia Ciudadana de Seo/BirdLife, Juan Carlos del Moral.

Los datos son enviados a Wetland International, organización que se encarga de coordinar y analizar la información que recibe de los países participantes.

Para Seo/BirdLife, conocer el estado de conservación de las aves acuáticas es "fundamental", ya que además son indicadoras del estado de conservación de los humedales. La ONG participa activamente en la campaña europea '#ProtegeTuAgua' que exige que se mantenga la Directiva Marco del Agua con su ambición actual y se mejore su implementación

Esta campaña hace partícipe también a la sociedad civil, quienes con su firma, tienen la oportunidad y la responsabilidad de defender esta legislación "clave para la protección y mejora de los ecosistemas acuáticos".

"Sólo son necesarios unos prismáticos o un telescopio, y un dispositivo móvil para descargarte la aplicación y registrar tus datos en Aves Acuáticas", apuntan desde Seo/BirdLife.

La ONG asegura que unos dos millones de aves acuáticas eligen España para sus estancias invernales, dependiendo de las condiciones de los humedales y del clima. Por ello, conocer el estado de sus poblaciones es "clave" para evaluar la salud de los ecosistemas o el riesgo de extinción de especies como la cerceta partilla, la malvasía cabeciblanca o la focha moruna.

"Es importante seguir realizando cada invierno estos censos para tener una buena herramienta que nos permita evaluar y poder adecuar las tomas de decisiones respecto a la planificación hidrológica y la gestión de los humedales", ha explicado del Moral.

Seo/BirdLife señala que el censo de acuáticas es "una de las mayores actividades de ciencia ciudadana" que se realizan en el mundo. "Sólo nuestro entorno más próximo, el área de distribución de aves que en algún momento visita la península Ibérica, comprende 120 países de Eurasia y África", subraya.

CIENTOS DE VOLUNTARIOS SIGUIENDO A LAS AVES

En España, Seo/BirdLife coordina la labor de ciencia ciudadana de cientos de voluntarios, que desde la fundación de la organización, en 1954, realizan tareas de seguimiento de aves respetando los espacios protegidos y los trabajos que realizan distintas administraciones.

Durante el fin de semana, se hará especial seguimiento a especies acuáticas invernantes como el porrón moñudo, porrón común o el silbón europeo -las tres, especies de patos-, cuyas poblaciones han mostrado una tendencia negativa en los últimos años.

Por su parte, las comunidades autónomas realizan los censos de aves acuáticas con personal propio. "España incumple el acuerdo African-Eurasian Waterbird Agreement - AEWA- que forma parte de la Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, al que el Gobierno Español está suscrito por no realizar los censos de aves acuáticas al completo en todas las comunidades autónomas", ha lamentado la organización.

Del Moral ha invitado a quienes deseen participar a acercarse al humedal más cercano a su casa o animarse a organizar una excursión al campo. "Solo son necesarios los prismáticos o un telescopio, y una guía de identificación de aves acuáticas", ha concluido el experto.