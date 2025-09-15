El Parlamento insta al Gobierno a solicitar medidas europeas para paliar los efectos de incendios, con votos de PP y Vox

Un bomberos en las labores de extinción de un incendio - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta para la Unión Europea celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la solicitud de medidas europeas que permitan ayudar a paliar los efectos de los incendios ocurridos en España.

Durante la defensa de la iniciativa, que ha salido a delante por 20 votos a favor (PP y Vox) y 13 en contra (del resto de grupos), la diputada del PP María del Carmen Leyte Coello ha criticado que el Gobierno "no ha hecho sus deberes y los fondos para la dana siguen sin llegar". "Espero que ahora lleguen para los incendios", ha señalado.

La popular ha apuntado que, aunque "el papel lo aguanta todo, la realidad es diferente". Por ello, ha incidido en la necesidad de que el Gobierno adopte medidas que pueda apoyar la Comisión Europea.

Por ejemplo, ha reclamado que el Plan de Recuperación y Resiliencia incorpore un complemento específico para incendios, destinado a la prevención, restauración forestal y reconstrucción de infraestructuras y mantenimiento del medio rural. "Además de pedir ya el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, sin esperar al último día como ocurrió con la dana", ha dicho.

De forma complementaria, la iniciativa insta a activar el mecanismos ReSTORE para flexibilizar el uso de fondos estructurales europeos y "dirigirlos de manera ágil y directa a las personas, explotaciones agroganaderas y empresas damnificadas".

Con la aprobación de esta proposición no de ley, el Parlamento reclama al Gobierno que exija que, dentro del próximo marco plurianual, se refuerce de manera significativa el mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y la Reserva RESC-EU, de forma que los Estados miembros dispongan de más medios para hacer frente a las emergencias, como los incendios, y de otro tipo".

La diputada ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha presentado el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal, "con medidas concretas que ofrece soluciones reales".

"Ayudar de manera inmediata a los damnificados, recuperar pueblos y prevenir los incendios mediante una política forestal seria, con financiación suficiente y gestión ágil", ha defendido Leyte Coello.

Por el contrario, el diputado del PSOE José Javier Izquierdo ha reprochado que el propósito de la iniciativa del PP es que "el problema es europeo".

"Tienen encima de la mesa una propuesta de acuerdo para luchar contra el cambio climático, una propuesta de pacto de Estado promovida por el presidente del Gobierno. Y, por tanto, después de asumir sus competencias y no recortar, súmense a esa propuesta los gobiernos del Partido Popular. Creo que es el mejor servicio que se le puede hacer a nuestro país", ha propuesto el socialista.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado una enmienda a la proposición no de ley, que ha sido rechazada por el PP, para aprobar un Plan nacional de lucha contra los incendios forestales y un sistema nacional de Protección Civil "que gestione de forma unitaria los recursos de todos los españoles".

"Porque cuando el monte se quema, se quema el monte de todos los españoles", ha manifestado el diputado del Grupo Parlamentario Vox Carlos Flores en su intervención.