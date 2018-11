Patricia Conde denuncia con Greenpeace que cada día mueren 25 orangutanes en Indonesia por el aceite de palma

Publicado 07/11/2018 12:08:22 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presentadora Patricia Conde ha puesto su voz a un bebé orangután de un vídeo de Greenpeace que denuncia la destrucción de la selva de Indonesia a consecuencia de la expansión del cultivo de palma aceitera y que provoca la muerte a 25 orangutanes al día.

Así, la ONG afirma que la población de orangutanes se ha reducido en 100.000 individuos en los últimos 16 años. En un vídeo de animación elaborado por Greenpeace, 'Orangután de mi cuarto, te lo puedo prometer: el bosque es vuestro derecho y allí podréis volver', Patricia Conde aborda el problema de la extinción y se suma a la campaña para exigir el fin de la deforestación que provoca la expansión de los cultivos de palma aceitera en las selvas tropicales de Indonesia.

Conde da voz a un pequeño orangután que se introduce en el dormitorio de una niña haciendo travesuras. La niña, enfadada, le pregunta por qué se ha ido tan lejos de su hogar. Los recuerdos del bebé orangután son angustiosos: le explica que la selva donde vivía está siendo destruida por enormes máquinas que derriban árboles y le cuenta que hubo un gran incendio y que su madre está herida.

Sólo en Borneo, según Greenpeace, se han destruido en la pasada década siete millones de hectáreas de selvas para cultivar plantaciones de aceite de palma. La población de orangutanes se ha reducido en 100.000 individuos en tan solo 16 años.

"Cuando Greenpeace me pidió que le pusiera voz a su nuevo cortometraje, una animación preciosa que evidencia la crítica situación en la que se encuentran los orangutanes por culpa de la deforestación por aceite de palma, no lo dudé. Es necesario visibilizar lo que está ocurriendo, hacer ruido colectivo, exigir respuestas y forzar el cambio. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la destrucción de nuestro planeta", ha asegurado Conde.

El pequeño orangután recuerda en el vídeo que el aceite de palma es un ingrediente habitual en numerosos alimentos (galletas, sopas, chocolates, etc.) y cosméticos (jabones, champús, etcétera) y además se usa, mezclado con diesel, para elaborar un "biocombustible" muy utilizado en Europa a pesar de que existen evidencias que demuestran que esta mezcla no reduce la emisión de gases de efecto invernadero, sino que los aumenta.

Los proveedores de aceite de palma de las principales marcas del mundo, incluidas Unilever, Nestlé, Colgate-Palmolive y Mondelez, han destruido una zona de selva tropical de casi el doble del tamaño de Singapur en menos de tres años, según la ONG, que recientemente publicó una investigación en la que señalaba a 25 empresas productoras de aceite de palma como las responsables de haber deforestado más de 130.000 hectáreas de selva tropical desde 2015.

El informe revelaba que 12 grandes marcas se han estado suministrando de, al menos, 20 de estos productores de aceite de palma: Colgate-Palmolive, General Mills, Hershey, Kellogg's, Kraft Heinz, L'Oreal, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Reckitt Benckiser y Unilever. Además, Wilmar International, el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, ha estado comprando a 18 de las empresas productoras de aceite de palma.

El responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, asegura que el aceite de palma se puede producir sin acabar con las selvas tropicales, pero denuncia que el que comercia Wilmar está "directamente vinculado con la destrucción de la selva".

Finalmente, recuerda que marcas como Unilever, Nestlé, Colgate-Palmolive y Mondelez prometieron a sus clientes que solo usarían aceite de palma sostenible, pero asegura que "no han cumplido esta promesa".

"Estas grandes empresas deben solucionar el problema de una vez por todas rompiendo su relación con Wilmar hasta que pueda probar que su aceite de palma está limpio. No solo los orangutanes, sino también las comunidades que habitan en esos bosques y el planeta están en serio peligro", ha concluido.