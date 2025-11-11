Patxi López sobre retirar la Ley de Movilidad Sostenible si incluye no cerrar nucleares: "No está sobre la mesa"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha descartado que el Gobierno vaya a retirar la totalidad de la Ley de Movilidad Sostenible si finalmente incluye la enmienda del PP aprobada en el Senado para evitar el cierre de las centrales nucleares.

"En principio no está sobre la mesa", ha asegurado este martes en rueda de prensa López, al ser preguntado sobre si el Gobierno se plantea retirar la norma si finalmente el Pleno del Congreso aprueba este jueves incluir la enmienda que suprime la fecha de cese definitivo de explotación de Almaraz, Ascó y Cofrentes.

El diputado socialista ha incidido en que el Gobierno "está a favor de las energías renovables, no de las nucleares", por lo que su voto a la enmienda "será en consonancia con esta defensa".

"Votar a favor de las nucleares, en este caso, lo que hace es impedir que haya inversiones muy importantes en el desarrollo de las renovables", ha asegurado López.

En este contexto, ha recordado que el Gobierno sólo puede vetar enmiendas si suponen un cambio presupuestario, una reducción de los ingresos o un incremento del gasto.

No obstante, el portavoz socialista ha puntualizado que el Gobierno en este momento "no puede vetar absolutamente nada porque el Senado no ha hecho los deberes": "No ha mandado las enmiendas al Congreso".

"Es decir, quien está impidiendo que se vote esa enmienda, y falta una hora para que empiece el Pleno, es el Senado, que no las ha presentado y, por lo tanto, la Mesa no las ha podido calificar", ha subrayado López.

La enmienda aprobada por el Senado implica añadir una disposición adicional a la Ley de Movilidad Sostenible para decretar la "supresión de la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Unidades I y II), Asco I y Cofrentes".

El PP defiende el cese del calendario establecido hasta 2035 porque "es un hecho incontestable" que la energía nuclear abarata el precio de la electricidad.

La medida planteada por el PP y que ahora depende de Junts coincide con la petición al Gobierno de Iberdrola, Endesa y Naturgy de presentar una solicitud formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto se desconecten en 2027 y 2028.