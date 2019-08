Planas y Ribera comparecerán en septiembre en el Congreso para hablar de incendios e inundaciones

Publicado 27/08/2019 19:16:34 CET

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerán en septiembre para dar explicaciones sobre los incendios y las inundaciones que han tenido lugar en España.

Los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En

Comú Podem-Galicia en Común y Republicano habían pedido la comparecencia en pleno extraordinario de ambos ministros y este martes se ha debatido en el Pleno de la Diputación Permanente. Si bien, finalmente, la votación no ha tenido lugar porque los ministros se han ofrecido a comparecer a petición propia en septiembre.

Durante el debate de esta mañana acerca de los incendios, haciendo especial hincapié en el de Gran Canarias, que ha quemado más de 9.000 hectáreas, el diputado del PSOE Luc Andre Diouf ha anunciado que el ministro de Agricultura comparecerá "a petición propia" ante la comisión para informar de la actual campaña de prevención y lucha contra incendios, y ha pedido que se pospusiera a fechas próximas.

Además, ha denunciado el "cinismo" de Vox que "no cree en el cambio climático", acusación de la que se ha defendido el diputado de Vox Ignacio Gil pidiendo que "no ponga en duda el compromiso" de su grupo.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha reprochado a Sánchez que no usara el Falcon para desplazarse a Gran Canaria y formar parte del comité de crisis. "Ya que usa el Falcon casi para ir a comprar, tenía que haberlo utilizado. Manda un tuit por los incendios en la Amazonía pero no coge el Falcon cuando se está quemando una isla, me parece de vergüenza", ha criticado.

En esta línea, el diputado de Vox Ignacio Gil ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de ir a Gran Canaria "a última hora" en un "aquí te pillo, aquí te mato, para la fotografía".

Mientras, la diputada de Podemos, María Victoria Rosell ha advertido de que estos fuegos no son "un fenómeno natural" sino "consecuencia directa e indirecta del maltrato a la naturaleza" y "efecto del calentamiento".

Por parte de Esquerra Republicana, Francesc Xavier Eritja ha avisado de que "los incendios de sexta generación ya están aquí" y el diputado de EAJ-PNV, Mikel Legarda, ha advertido de que "en el 96% de los casos" se producen por "la mano humana, bien de forma voluntaria o involuntaria". Además, la diputada de Coalición Canaria María Guadalupe González ha reclamado poner en marcha "de inmediato" un plan de ayuda a los damnificados por el incendio de Gran Canaria así como "más medios aéreos y terrestres" en la isla.

Por otro lado, la Diputación Permanente del Congreso ha debatido una petición formulada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Republicano para que compareciese la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La votación también ha sido anulada ya que la ministra ha solicitado comparecer a petición propia el 5 o el 12 de septiembre, tal y como ha anunciado el PSOE durante el debate.

En concreto, el diputado Marc Lamuà ha pedido esperar a que se pueda hacer una valoración más "integral" teniendo en cuenta también las inundaciones de los últimos días como la de Madrid de este lunes o la de Levante.

Además, Lamuà ha criticado al diputado del PP, Alberto Casero, su tono "frívolo y buscón" después de que este dijera que Pedro Sánchez quizá acudiera al Congreso si este organizaba una cena. Los 'populares' han pedido que el socialista retirara el apelativo "buscón" a lo que este ha respondido que es "irónico" que le haga esta petición "un grupo que falta reiteradamente al resto de grupos de la Cámara".

INUNDACIONES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Sobre el tema del debate, el diputado de Ciudadanos Francisco Javier Hervías ha puesto de relieve que "el cambio climático en España es una realidad" y ha pedido un plan para prevenir los riesgos.

En concreto, la portavoz de Podemos Ione Belarra ha recordado las inundaciones que se produjeron en Navarra el pasado 8 de julio cuando se desbordó el río Cidacos y ha pedido a Sánchez, "que todavía no ha movido un dedo", que lo declare "zona catastrófica" para que los vecinos afectados puedan recibir las ayudas que les corresponde.

Mientras, desde Vox, el diputado Ignacio Gil ha indicado que se trata de "un fenómeno meteorológico estructural" y ha pedido no quedarse en "inducir a una invocación genérica del cambio climático como responsable de las consecuencias". "Las consecuencias catastróficas tienen padre y madre", ha precisado, al tiempo que ha enumerado otras como "la inoperancia, la desidia, la falta de eficacia y de coordinación de los gobernantes de las distintas administraciones".

Por su parte, la diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha insistido en que estos "brutales" episodios son "causa directa del cambio climático" y de la "ausencia de políticas públicas valientes". Precisamente, la diputada de Junts Per Catalunya Laura Borràs ha pedido que se aborde de manera "urgente" la cuestión del cambio climático; y el diputado de Esquerra Republicana, Francesc Xavier Eritja ha propuesto desarrollar nuevas estrategias de drenaje urbano sostenibles.

Por parte de EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha insistido en que se declare zona catastrófica la zona afectada por el desbordamiento del río Cidacos en Navarra; y el diputado de EAJ-PNV Mikel Legarda ha pedido replantearse los métodos de predicción de los institutos meteorológicos.