Pons atribuye la responsabilidad del estado de Doñana y de incumplir la sentencia europea a "los gobiernos del PSOE"

Acusa a Pedro Sánchez de viajar en Falcon a hacerse 'selfies' en Doñana mientras incumple la sentencia europea y pide un pacto nacional del agua

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha restado importancia a la carta remitida por el comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, porque "eso no es Bruselas", y ha defendido que la actual situación del Parque Nacional de Doñana así como la sentencia contra España por su estado del Tribunal de Justicia Europeo, no corresponden al actual gobierno andaluz de Juanma Moreno, sino a los anteriores ejecutivos del PSOE.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, González Pons ha dudado de "lo que ha dicho Bruselas y no lo ha dicho Bruselas", sino una respuesta de un comisario que también afirma que "hay que esperar a que la ley esté aprobada para ver qué es lo que dice finalmente, qué es lo más sensato" y después estudiará su contenido para ver si contraviene la normativa europea.

Llegado ese caso, según ha añadido el también eurodiputado popular, Bruselas estudiará "posibles reacciones si hay contravención de normativa europea". De todas maneras, considera que la solución a la situación hídrica en España, no solo de Doñana, es un pacto nacional del agua.

En este contexto, subraya que "lo que no se está contando" en España es que ya en 2009 se inició un procedimiento "cuando gobernaba el PSOE"; que en 2014 se produjo una reconvención de la UE, "cuando gobernaba el PSOE" y que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra la Junta de Andalucía, es de 2019, "cuando gobernaba el PSOE y con el PSOE en el Gobierno de España".

Esa es, según ha precisado, la sentencia a la que hace referencia la Comisión Europea en su respuesta de este jueves y argumenta que esa es la que ha sido incumplida por el España "gobernada por el PSOE".

Por ello, exculpa al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno de la situación de infracción en relación con el Parque Nacional de Doñana de la que responsabiliza a "los gobiernos socialistas" en Andalucía y en el Ejecutivo central, que siguen "incumpliendo".

González Pons ha recordado que el España tiene en este momento 104 expedientes de infracción abiertos en la Unión Europea, de los que 24 de ellos son de temas medioambientales "tan importantes como el Parque de Doñana".

A ese respecto, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "no coger el Falcon para ir a esos 24 sitios" excepto al Parque Nacional de Doñana, que es objeto de un expediente de infracción no por este proyecto de ley del PP, sino "por el abuso que se hizo en la época del PSOE y por el incumplimiento del gobierno de Pedro Sánchez de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea".

De ese modo, ha reiterado que lo único que oye es "echarle la culpa al Partido Popular" cuando la responsabilidad es de quienes gobernaron la Junta de Andalucía cuando fue sancionada.

En todo caso, a su juicio, la única solución que tiene esto, pero no sólo en el parque Doñana sino en toda España, es un gran pacto nacional sobre el agua. "Vengo de Valencia donde este mismo Gobierno nos está negando el agua", ha criticado.

EXIGE RESPETO AL PARLAMENTO ANDALUZ

Mientras tanto, ha exigido respeto para el Parlamento de los andaluces, permitirle que dialogue, que trabaje e intente llegar a acuerdos "exactamente igual" que en el Congreso de los Diputados, donde "a tantos se les llena la boca" diciendo que hay que dejar que el Parlamento negocie.

"Dejemos que el Parlamento de Andalucía trabaje y no nos escandalicemos preventivamente ante una ley que todavía no es más que una proposición de ley tomada en consideración", ha insistido.

Preguntado sobre las hectáreas de regadío ilegal detectadas, el vicesecretario general del PP ha puntualizado que las ha detectado la Unión Europea que "ya ha sancionado" tales regadíos ilegales en 2014 en su sentencia de 2019.

"El mandato de la Unión Europea está basado en los incumplimientos de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE en el 2014 o hasta el 2014, con una sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia que no ha cumplido el Gobierno de España de Pedro Sánchez y que después de no cumplir la sentencia de 2019 tiene la impostura de marcharse al coto de Doñana, hacerse unos 'selfies', mientras el Parlamento debate la ley del sí o es sí, que es de lo que hoy están hablando los españoles en todas partes", ha valorado.

Finalmente, ha hecho hincapié en que la sentencia europea no está siendo acatada por España. "Estamos en un Estado de Derecho. Pero que esa ley, esa sentencia hay que acatarla. Pregúntele al presidente del gobierno por qué no la acata. Porque quien está incumpliendo la sentencia es el gobierno de Pedro Sánchez, no yo, yo tampoco he cogido un Falcon para irme a Doñana a hacerme selfies, lo ha hecho él y él es el que no está acatando la sentencia de 2019", ha apostillado.