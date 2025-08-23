El PP pide la comparecencia de Planas en el Congreso por los incendios

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a su llegada para comparecer ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja, para informar sobre las medidas previstas por el Gobierno para garantizar la pervivencia, recuperación y la reactivación del sector agrario y ganadero de las zonas que han sido afectadas por los incendios.

Así se recoge en una solicitud de comparecencia registrada por el Partido Popular ante el Congreso este viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que está firmada por la portavoz del grupo parlamentario popular, Ester Múñoz.

Planas comparecerá el próximo viernes 29 de agosto en el Senado, también a petición del PP, para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo central durante la oleada de incendios que ha asolado España durante el mes de agosto.

Además de la comparecencia del titular de Agricultura, está previsto que vayan a la Cámara Alta la próxima semana, por este mismo motivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que comparecerá el martes 26; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que lo hará el miércoles 27 y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que comparecerá el jueves 28.