La Real Sociedad Canina aplaude la Ley de Bienestar Animal porque logra un "marco nacional" contra el maltrato

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina de España ha aplaudido la aprobación definitiva de la Ley de Bienestar Animal y Derechos de los Animales, este jueves en el Congreso de los Diputados porque ofrece un "marco nacional" para el bienestar de los perros y contra el maltrato.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la RSCE, José Miguel Doval, ha anunciado que el siguiente paso de la entidad será seguir en las mesas de trabajo en el Gobierno para conseguir esos reglamentos adecuados así como convocar a otras asociaciones del sector para conocer sus puntos de vista y poder unificar la voz y las demandas. Así, ha garantizado que la entidad trabajará para conseguir que los desarrollos reglamentarios recojan de la forma más adecuada el espíritu de esta ley.

Respecto al texto aprobado por el Parlamento, ha ponderado que es la norma sobre la que trabajar con el objetivo principal de garantizar el bienestar de los perros y acabar con el maltrato y el abandono.

"Para la Real Sociedad Canina de España es muy positivo el reconocimiento de la cría moderada y responsable como estrategia fundamental para ese bienestar animal, así como el reconocimiento de la figura del creador de las asociaciones de criadores y de las actividades", ha valorado.

No obstante, considera una "pena" que no todos los perros hayan podido tener acomodo adecuado dentro de la ley y que no se haya podido eliminar la legislación acerca de perros potencialmente peligrosos. De todas formas, asegura que la Real Sociedad Canina hará todo lo que esté en su mano para que los perros de raza y todos los relacionados con ellos estén convenientemente protegidos por la ley y sus reglamentos.

En definitiva, pondera que la ley supone un marco nacional sobre el que trabajar con el objetivo principal de garantizar el bienestar de nuestros perros y acabar con el maltrato y el abandono.

Doval observa que para la organización a la que define "la voz del perro en España desde hace 112 años" es muy positivo el "reconocimiento" de la cría moderada y responsable como estrategia fundamental para lograr ese bienestar animal, así como de la figura del criador, de las asociaciones de criadores y de las actividades cinófilas.