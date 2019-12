Sánchez no precisa a quién considera fanático negacionista: "Cada vez hay más líderes en la ruta climática"

Actualizado 02/12/2019 19:37:57 CET

La ONU pide a los países que se quedan atrás que eleven su ambición porque el cambio climático "pisa los talones"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha precisado que hablaba en positivo cuando esta mañana se ha referido a los negacionistas como un "puñado" de fanáticos, al ser preguntado por el corresponsal del Financial Times si con ello estaba refiriéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No lo digo en negativo, lo digo en positivo. Cada vez son más los mandatarios, los líderes políticos los que están asumiendo esa hoja de ruta de acción climática y eso es lo que pretendía reivindicar con esa afirmación", ha dicho durante la rueda de prensa que ha celebrado esta tarde en la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) junto con el secretario general de la ONU, Antònio Gutérrez.

"Hoy, por fortuna, sólo un puñado de fanáticos niegan la evidencia", ha dicho el presidente en alusión a los negacionistas durante su intervención en la sesión inaugural de la COP25 de esta mañana.

PELOSI: "LE VAN A TENER QUE PREGUNTAR A SÁNCHEZ"

En una rueda de prensa por la tarde con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, los periodistas le han preguntado, en alusión a los fanáticos negacionistas de Sánchez, si considera que hay políticos de esta categoría. "Creo que le va a tener que preguntar al presidente Sánchez a quién se refería con este comentario. Yo quizá diría unas pocas palabras: ciencia, ciencia, ciencia", ha respondido Pelosi.

Además, al ser preguntada por el 'impeachment' al presidente estadounidense, la congresista ha señalado que no pueden hablar mal del presidente fuera de su país. "Tenemos una norma, cuando viajamos no hablamos del presidente en términos negativos. Eso nos lo dejamos en casa. No estamos aquí para hablar del 'impeachment' o del presidente de Estados Unidos", ha zanjado.

Mientras, Sánchez, al ser preguntado por si se refería a Trump, se ha limitado a señalar que el presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU ha trasladado las conclusiones científicas que la ciencia aporta a los efectos del cambio climático sobre el conjunto de la sociedad y sobre el conjunto del planeta.

CIENCIA Y SOCIEDAD ARTICULADA

Así, ha defendido que lo que quería hacer era recordar que son cada vez más los jóvenes y la sociedad articulada los que empujan a los líderes políticos a tomar un compromiso más ambicioso contra el cambio climático.

"Quería hacer una reivindicación de la aportación de la ciencia a la lucha contra el cambio climático y, en segundo lugar, una reivindicación a todos aquellos movimientos sociales que especialmente han hecho durante estas últimas décadas una labor, en muchas ocasiones sillete y minoritaria para poner en la agenda política de los gobiernos la acción climática", ha aclarado.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo español en funciones, que ha definido la COP25 como la cumbre de la acción y la ambición, ha asegurado que España está dispuesta a elevar su compromiso con mayor ambición e intensificar el ritmo en la implementación de esa ambición.

En todo caso, ha recordado la promesa española de recudir en 2030 un 20 por ciento sus emisiones con respecto a 1990 -más de lo que le exige la UE en el Acuerdo de París- y de alcanzar la neutralidad climática en 2050, algo a lo que ya se había comprometido previamente.

Asimismo, ha recalcado el compromiso de España con el multilateralismo en la lucha contra el cambio climático y ha subrayado la importancia del momento para que el Acuerdo de París entre en una nueva fase y se active de modo "urgente" la acción de todos los países con la finalidad de cerrar la brecha que separa al planeta de los objetivos para limitar el aumento de la temperatura media a 1,5 grados a finales de este siglo.

Para Sánchez, este llamamiento es "particularmente relevante" en un contexto en el que hay grandes actores no dispuestos a avanzar un resultado. Así, ha dicho que "los hechos son evidentes" y están "acreditados por la ciencia". "España estará ala altura de la circunstancia", ha dicho para apelar a la necesidad de tener un gobierno con plena capacidad para trabajar en este sentido.

"Deseo que esta COP sea un punto de inflexión para evitar que estemos en un punto de no retorno", ha dicho para manifestar su satisfacción por el comienzo de un cita a la que han acudido más de 29.000 personas, con agradecimiento a todos los que han trabajado para ello: Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid e IFEMA. Asimismo, Sánchez ha remarcado que esta cite es la COP de Chile y de Latinoamérica.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antònio Guterres, ha puesto a España de ejemplo de ambición climática y ha pedido mayores esfuerzos en 2020 a los países más contaminantes que "se están quedando atrás" porque el cambio climático les "pisa los talones".

"PORTUÑOL"

Guterres, que ha expresado en "portuñol" su "enorme gratitud" a España por la "hospitalidad tan amiga", ha agradecido también al Gobierno su capacidad de organización en un tiempo "récord" para lograr una Cumbre "absolutamente impecable".

Así, ha calificado de "verdadero milagro" lo logrado por la Presidencia chilena y la organización española. "Es un ejemplo del multilateralismo inclusivo que desea el mundo -- ha valorado--. Sin egoísmos nacionales pero con una intra-ayuda que es esencial para que ganemos la guerra de nuestro tiempo".

A su juicio, el "clima generado" será "esencial" para lograr el éxito de esta cumbre que se enfrenta a "negociaciones difíciles", que pasan por concluir la regulación y las líneas de implantación del artículo sexto del Acuerdo de París.

IMPULSO A LA AMBICIÓN CLIMÁTICA

Sin embargo, ha insistido en que "más importante aún" que las negociaciones es que esta COP25 tenga la "capacidad" de dar un impulso "muy fuerte" a la ambición climática.

"Lo que desearía es ver a todos los Gobiernos hacer lo que acaba de hacer el Gobierno español: afirmar aquí que los compromisos asumidos en París sean fuertemente aumentados con mucha mayor determinación en materia de mitigación, adaptación y financiación", ha elogiado.

En su opinión, España y la UE, con su compromiso de neutralidad climática en 2050 es "extremadamente importante" y ve necesario que esto sea adoptado por "todos" los países del mundo.

Si bien, se ha referido de manera especial a los mayores emisores de gases de efecto invernadero y en particular a Estados Unidos, China, India y Japón, que son "los más retrasados" en asumir compromisos necesarios para ganar "la guerra contra el cambio climático".

Finalmente, ha celebrado la "fuerte determinación" de los Gobiernos, pero también de muchos miembros de la comunidad económica, financiera, la sociedad civil, las ciudades, los jóvenes de todos los lugares.

"Vemos un nuevo dinamismo y una nueva determinación que me hacen sentir orgulloso, pero no estoy del todo seguro porque todavía hay un largo camino por recorrer y todavía el cambio climático nos pisa los talones", ha concluido el secretario general de la ONU.