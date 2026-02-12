SEO/BirdLife alerta de la aparición de 1.000 aves marinas orilladas en costas del norte peninsular por las borrascas

Efectos de la última borrasca en la playa de Samil (Vigo). Autor: Paulo Lago. SEO/BirdLife. - SEO/BIRDLIFE

SEO/BirdLife ha alertado de la aparición de cerca de un millar de aves marinas orilladas a causa del tren de borrascas en costas de Galicia entre las Rías Baixas y la Costa da Morte y en menor medida en las de Cantabria y Asturias, así como en la fachada Atlántica de Francia y el norte de Portugal.

En concreto, hasta el momento tiene constancia del hallazgo de más de 800 frailecillos orillados, casi todos muertos y algunos vivos en mal estado que están siendo enviados a centros de recuperación de fauna. Varios de ellos portaban anillas científicas que permiten saber que provienen de colonias del Reino Unido.

SEO/BirdLife ha explicado que los principales afectados por estos episodios climatológicos son los frailecillos atlánticos, una especie que cría en el norte de Europa (Islandia, Noruega, Irlanda, Reino Unido) y baja hasta España a pasar el invierno.

"Puesto que la mayor parte de su ciclo vital durante el invierno transcurre en alta mar, estas aves se debilitan cuando hay temporales al luchar contra las tormentas y a las dificultades para pescar, por lo que muchas de ellas acaban muriendo de agotamiento e inanición", ha explicado.

Según ha indicado la ONG, está recopilando datos a través de la app ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas) una herramienta disponible para IOs y Android con la que cualquier ciudadano puede reportar hallazgos de aves marinas, o cualquier otro tipo de fauna marina herida o muerta en playas y costas.

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a descargarse su 'app' para registrar la mortalidad de aves marinas. Al margen de elo, ha recalcado que, en el caso de que un ciudadano se encuentre esta u otra ave marina orillada, no la debe manipular para evitar cualquier riesgo de transmisión de enfermedades. En vez de eso, ha recomendado llamar al Centro de Recuperación de Fauna (CRF) provincial o al 112.