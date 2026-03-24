SEO/BirdLife documenta la mayor mortandad de aves marinas en España en diez años tras el tren de borrascas de febrero

Archivo - Frailecillo atlántico. - SEO BIRDLIFE - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha documentado la mayor mortandad masiva de aves marinas registrada en España en la última década como consecuencia del tren de borrascas que azotó el Atlántico europeo durante el mes de febrero.

Según la ONG, más de 6.000 ejemplares aparecieron orillados en las costas del norte del país, el 95% de ellos muertos, en un episodio que ha afectado especialmente al frailecillo atlántico, especie catalogada como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN.

En Galicia se han contabilizado más de 3.500 ejemplares de frailecillo atlántico, en torno a 1.500 en Euskadi, al menos 611 en Asturias y 389 en Cantabria. Asimismo, se han registrado varios centenares de aves en Inglaterra, casi 3.000 en la mitad norte de Portugal y más de 38.000 en la costa atlántica de Francia.

Sin embargo, la organización ha advertido que la cifra de aves muertas podría ser mayor ya que muchas de ellas son depredadas en alta mar, se hunden o alcanzan zonas inaccesibles, como ha explicado en un comunicado. En este sentido, SEO/BirdLife ha pedido a las administraciones públicas que "aporten más medios materiales y humanos para dar respuesta a estos eventos cada vez más frecuentes".

La temporada de borrascas atlánticas del invierno 2025-2026 fue activa, con el paso de 19 borrascas y danas nombradas. Según SEO/BirdLife, la sucesión de vientos intensos y grandes olas durante semanas consecutivas dificultó gravemente la alimentación de los frailecillos y otras aves que pasan el invierno en alta mar frente a las costas atlánticas.

"Aunque están adaptadas a las difíciles condiciones del mar en invierno, la sucesión de varias borrascas intensas durante días consecutivos dificulta gravemente su capacidad de alimentarse, por lo que no pueden reponer energía durante periodos prolongados, sufren agotamiento e inanición, lo que deriva en episodios de mortalidad masiva como el ocurrido este invierno", ha explicado la ONG.

La organización ha señalado que la frecuencia e intensidad de las borrascas supone una amenaza añadida que se suma a otras que ya sufre la especie, como la sobrepesca, los vertidos contaminantes de hidrocarburos --la ONG ha avisado que se detectaron en Galicia ejemplares petroleados, probablemente vinculados a "limpiezas ilegales" de tanques-- y las capturas accidentales en pesca.

El seguimiento del episodio se ha llevado a cabo a través del Programa de Inspección Costera de Aves Orilladas (ICAO) de SEO/BirdLife, mediante el que voluntarios han recorrido kilómetros de playas registrando los ejemplares muertos o debilitados mediante una aplicación móvil gratuita.