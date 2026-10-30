SEOBirdLife aboga por una regeneración urbana que reverdezca urbes y proteja biodiversidad por el Día de las Ciudades

Vencejos sobrevolando los tejados de un municipio. - JAVIER MILLA

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

SEOBirdLife ha reclamado, con motivo del Día Mundial de las Ciudades que se celebra este sábado 31 de octubre, una regeneración urbana que combine edificios más eficientes, espacios públicos más naturales y ciudades capaces de proteger su biodiversidad y recuperar la naturaleza.

En el marco de esta jornada, que se celebra con el lema 'Regenerando la ciudad: Vivienda adecuada para todos', SEOBirdLife solicita una regeneración urbana que no se limite a mejorar edificios e infraestructuras, sino que incorpore la biodiversidad como un elemento esencial de la calidad de vida.

ASí, SEOBirdLife considera que la naturaleza no debería ser un elemento accesorio en el diseño de las ciudades ya que, como enfatizan, los árboles, parques, jardines, pequeños espacios naturalizados y corredores verdes constituyen una infraestructura esencial que ayuda a regular la temperatura, mejorar la calidad del aire, favorecer la infiltración del agua de lluvia y ofrecer refugio y alimento a numerosas especies.

Sin embargo, subrayan, reverdecer una ciudad no consiste únicamente en plantar más árboles o aumentar la superficie de zonas verdes pues es muy importante tener en cuenta la vegetación que se utiliza, cómo se diseñan y gestionan estos espacios, así como saber la capacidad que tienen para albergar biodiversidad.

Por este motivo, SEOBirdLife apuesta por una infraestructura verde urbana diversa y que priorice la vegetación autóctona adaptada a las condiciones locales, favorezca la presencia de insectos polinizadores y aves, y permita conectar parques, jardines y espacios naturales del entorno.

En concreto, aboga por naturalizar parques y jardines, recuperar solares degradados, favorecer la presencia de setos y praderas floridas o conservar el arbolado maduro como algunas de las medidas que pueden contribuir a transformar los entornos urbanos en lugares más saludables y llenos de vida.

No obstante, indican que la naturaleza urbana no se encuentra únicamente en los espacios verdes, sino que también está presente en las edificaciones, como ocurre con los vencejos, golondrinas o gorriones, que llevan siglos conviviendo en pueblos y ciudades. Sin embargo, las obras de rehabilitación pueden provocar la desaparición de estos espacios de nidificación si no se tiene en cuenta la presencia de las aves desde las primeras fases de los proyectos.

Por ello, SEOBirdLife considera fundamental identificar y proteger los lugares de nidificación antes de intervenir en los edificios, priorizando su conservación y buscando soluciones adecuadas cuando no sea posible mantenerlos. Reclama, además, que los programas públicos de rehabilitación incorporen criterios de conservación de la fauna urbana y que administraciones, comunidades de propietarios y profesionales del sector de la edificación se impliquen en su protección.

Un nuevo ejemplo de que rehabilitación y biodiversidad pueden ir de la mano se encuentra en Miengo (Cantabria), donde una comunidad de propietarios decidió renovar la fachada de su edificio, pero tuvo en cuenta a las aves que lo utilizaban para criar. Por ello, en 2025 se instalaron nidos artificiales para avión común que, un año después, ya están siendo utilizados. La actuación ha continuado en 2026 con la instalación de nidales para vencejo común.