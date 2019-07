Teresa Ribera y José Manuel Soria no atenderán a la petición de comparecencia de Castor del Parlament

Publicado 30/07/2019 17:24:49 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no atenderán a la petición de comparecencia del Parlament catalán por el caso Castor al no estar obligados por ley a ello y no tener el parlamento autonómico competencias para solicitarlo.

Este martes el Parlament ha decidido llevar ante la Fiscalía a Teresa Ribera, a José Manuel Soria y al director del departamento de recursos geológicos del Instituto Geológico y Minero de España, Juan José Durán, por no comparecer en la comisión de investigación sobre el Proyecto Castor.

Así lo ha aprobado la Mesa de la Cámara con el voto favorable de la mayoría que tienen JxCat y ERC en este órgano, pese a que Cs y el PSC-Units han votado en contra, han explicado fuentes parlamentarias. La decisión se ha adoptado después de que ninguno de los tres haya comparecido en la comisión en ninguna de las dos citaciones que recibieron.

Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han informado a Europa Press que los ministros no tienen por qué atender a este requerimiento en base al criterio mantenido por el Consejo de Estado que desde 1986 y que ha plasmado en sus dictámenes números 34/2003; 643/2012; 194/2013; 992/2013; 175/2015 y 363/2019.

Además, añaden que la actuación va en concordancia con la aplicación de la doctrina mantenida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su auto de 7 de julio de 2016.

Dicha doctrina establece que "los miembros del Gobierno de la Nación y los Órganos de la Administración General del Estado no están obligados a atender los requerimientos de comparecencia o las solicitudes de información realizados por los parlamentos autonómicos, al no tener competencias para ello sino los realizados por el Congreso de los Diputados o el Senado.

Así, confirman que Ribera no atenderá a tal solicitud. Esta postura sería la que, presumiblemente podría adoptar también el exministro Soria, en concordancia con lo realizado hasta la fecha.

Ahora, el parlamento autonómico volverá a enviarles su petición, igual que ya hizo con el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros María Dolores de Cosepdal y Juan Ignacio Zoido por no comparecer en la comisión de investigación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

En ese caso, la Fiscalía Superior de Cataluña ya ha archivado esta investigación porque considera que la negativa a comparecer en la comisión "carece de relevancia penal" y no incurre en el delito de desobediencia, por lo que es previsible que ocurra lo mismo en el caso de Ribera, Soria y Durán.