Todas las centrales nucleares españolas aplicaron "adecuadamente" los Planes de Emergencia en el 'apagón', según el CSN

Archivo - Varios empleados trabajan en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todas las centrales nucleares españolas realizaron "adecuadamente" las actuaciones en emergencia establecidas en los Planes de Emergencia Nuclear Interior correspondientes a la situación de pérdida de suministro eléctrico, según el informe de las centrales y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre sus actuaciones durante el 'apagón' del 28 de abril de 2025, que el CSN ha publicado este miércoles 22 de abril a poco menos de un año de que se produjese el mismo.

"Las prealertas se desactivaron tras comprobar que las condiciones operativas eran estables y seguras, y estaba restablecida la alimentación eléctrica exterior", señala el texto, que aborda lo sucedido "exclusivamente" desde el punto de vista de la seguridad nuclear y protección radiológica.

El informe señala también que las protecciones eléctricas de las centrales nucleares funcionaron "de acuerdo a diseño", así como las actuaciones de respuesta automáticas de los sistemas de seguridad. "Como única excepción se puede mencionar el fallo al arranque del generador diésel GY40 de CN Trillo, en su lugar arrancó y acopló a la barra de emergencia el GY80, según diseño", precisa.

Además, indica que las actuaciones de respuesta manuales de los operadores en respuesta a la pérdida de suministro eléctrico fueron "correctas" y estuvieron "de acuerdo con los procedimientos aplicables". Según explica, los titulares aplicaron en comunicación los procedimientos de recuperación de suministro eléctrico desde la red exterior "con éxito".

Aún así, puntualiza que los tiempos de recuperación fueron variados, dependiendo de la configuración en cada emplazamiento y de la estabilidad de la red en cada uno de ellos. "En tres de las centrales se produjeron pérdidas de algunas líneas previamente recuperadas debido a la inestabilidad de la red durante varias horas, hasta que finalmente se estabilizó el suministro eléctrico exterior", detalla.

Asimismo, el texto comenta que la disponibilidad de inspectores residentes fue cubierta en todos los emplazamientos y que cuando fue posible, se organizaron los relevos necesarios.

En esta sentido, también indica que la organización de los titulares durante la emergencia respondió "adecuadamente". En este sentido, explica que todos los turnos de operación y retenes requeridos fueron cubiertos, que se mantuvieron operativos los centros de apoyo técnico y se produjeron los relevos necesarios. Sin embargo, apunta a que en algunos momentos "fue necesario" ajustar determinados procedimientos de comunicación y organización del personal como consecuencia de las incidencias en los sistemas disponibles.

Asimismo, indica que en las cinco centrales se registraron incidencias "puntuales" en los sistemas de comunicación que requirieron la adopción de medidas de gestión, tanto en el ámbito interno como en las relaciones con los distintos interlocutores externos. "El alcance y la duración de estas incidencias fueron muy variados según los emplazamientos, si bien en todos los casos se mantuvo el cumplimiento de los requisitos de comunicación establecidos en los Planes de Emergencia", destaca.

Pese a las incidencias, clarifica que la inspección residente pudo realizar un seguimiento de la evolución de la situación operativa en cada central, informando a la sede del CSN y a los CECOP (o Protección civil, o Subdelegación del Gobierno, según la situación en cada provincia).

Por otro lado, el informe recalca que la organización de respuesta a emergencias del CSN se activó "de manera inmediata" tras el suceso y que permaneció operativa hasta que la última instalación desclasificó la prealerta. Asimismo, los sistemas de soporte de la sala de emergencias del organismo funcionaron "de manera estable y fiable, permitiendo que los grupos operativos desempañarán sus funciones con continuidad y coordinación".