Unidas Podemos pide al Gobierno que frene el recrecimiento del embalse de Yesa en Navarra

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que "ponga freno" al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa por los "riesgos para la seguridad" y por los costes.

El diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión parlamentaria para la Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde, ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que manifiesta su preocupación por los riesgos para la seguridad que plantea el recrecimiento del embalse de Yesa, que ha sido objeto de modificaciones sustanciales del proyecto inicial desde que se adjudicó en enero de 2001.

"A fecha de hoy los problemas de seguridad y deslizamientos, causa principal de las actuaciones señaladas, están lejos de haber quedado resueltos. Incluso problemas graves en el diseño de los aliviaderos parecen requerir nuevos modificados", ha manifestado López de Uralde.

Así, afirma que la modificación 4 de alta dificultad "técnica y coste económico", está "casi listo y preparado para enviar a la Dirección General del Agua", según se informó en una reunión mantenida "el 17 de enero de 2019 por miembros de las asociaciones Río Aragón y Yesa+NO-Lanak Gelditu con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro".

Por ello, pide al Gobierno información sobre la modificación 4 del proyecto para conocer la fecha prevista para su aprobación inicial, si se someterá a información púbica antes de su aprobación definitiva y sobre el grado de ejecución presupuestaria de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa y actuaciones derivadas.

"Nuevamente nos encontramos ante un proyecto que sigue la vieja política de las grandes obras hidráulicas, a pesar de su alto impacto ecológico y, sobre todo, los riesgos para la seguridad", ha criticado López de Uralde.

En su opinión "no es justificable que se sigan derrochando millones de euros de dinero público en obras que no sólo no tienen utilidad real, sino que chocan contra una verdadera transición ecológica, por su alto impacto medioambiental, y ponen en riesgo la seguridad del territorio y sus poblaciones".