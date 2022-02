Verdes Equo demanda al Gobierno "más ambición climática" ante la "nueva alarma" del informe del IPCC

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Verdes Equo ha demandado al Gobierno "más ambición climática" frente a las "medias tintas" que "no son una opción", como ha demostrado el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) que supone una "nueva alarma" del "desastre climático en marcha".

"El nuevo informe del IPCC no deja lugar a dudas: las medias tintas no son una opción. El Sur de Europa en general y España en particular son unas de las zonas más vulnerables al cambio climático a través de sequías, escasez de agua, megaincendios y olas de calor", ha advertido el coportavoz de Verdes Equo, Florent Marcellesi, en un comunicado.

Asimismo, ha avisado de que esto tendrá "cada vez más un altísimo coste humano, ambiental y económico en nuestro país y continente". "Es urgente que reaccionemos como sociedad y desde las instituciones y nos alineemos con la ciencia", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo que revise "cuanto antes los objetivos de reducción climáticos para 2030 en la ley climática aprobada en 2021, que ha calificado de "insuficientes".

Marcellesi ha incidido también en que, "tal y como ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania", es "imprescindible" acelerar la transición ecológica para reducir nuestra dependencia a los combustibles fósiles, como el petróleo o el gas.

"Estamos en un punto de inflexión climático y geopolítico y, ahora o nunca, necesitamos del Gobierno español y de la Comisión Europea mayor ambición climática para lograr un sistema energético y económico limpio e independiente", ha concluido.