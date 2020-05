XI 'Despierta, el planeta te necesita' proyectará desde mañana al 6 de junio 5 documentales seguidos de debates on-line

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición del ciclo 'Despierta, el planeta te necesita' que celebra cada año La Casa Encendida proyectará cinco documentales y celebrará sendos coloquios sobre medio ambiente desde este 20 de mayo al 6 de junio, aunque este año de forma virtual, a consecuencia de las restricciones para frenar el avance del coronavirus.

Así, se proyectarán 'Our Planet, our business'; 'Salvemos nuestro Mediterráneo'; 'The biggest Little Farm'; '2040' y, por último el último día se visionarán tres cortometrajes: 'The Big Sun (El Gran Sol); From Harm to Harmony (Del Daño a la Armonía) y el extracto de la película The Code (El Código) donde intervienen Baltasar Garzón y Polly Higgins.

El objetivo del ciclo 'Despierta, el planeta te necesita' es servir de inspiración para que cada persona emprenda su propio plan de acción y conecte con las organizaciones que están actuando frente a la crisis climática y la pérdida de especies.

La versión online del ciclo 'Despierta' forma parte de la programación de La Casa On, la nueva plataforma digital de La Casa Encendida para abordar los cambios culturales y sociales, nacida durante el confinamiento pero que se mantendrá en el futuro.