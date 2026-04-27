3Cat y TVG logran tres premios y un reconocimiento especial en los Prix CIRCOM 2026

Fotograma de la serie 'Lume', coproducida por TVG y RTP de Portugal. - FORTA

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cadena catalana 3Cat y la gallega TVG han sido distinguidas con tres galardones y un reconocimiento especial en los premios Prix CIRCOM 2026 de CIRCOM Regional, la Asociación Europea de Televisiones Regionales.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), de la que forman parte las dos cadenas de televisión premiadas.

En concreto, FORTA ha explicado que en la categoría de Documental se ha premiado a 'Et faran un home. Morts silenciades' (3Cat), un trabajo que investiga la muerte en extrañas circunstancias de jóvenes que fueron a cumplir el servicio militar.

Asimismo, la segunda temporada de la docuserie 'Animals arquitectes' sobre la arquitectura catalana ha sido premiada en la categoría de Música y Artes.

'Land Rober + Show', uno de los formatos insignia de TVG, ha sido reconocido en la categoría de Entretenimiento, mientras que la serie 'Lume', coproducida por TVG y RTP de Portugal, ha recibido una mención especial del jurado en la categoría de Drama.

En 2026 el certamen ha alcanzado una participación récord de 272 candidaturas. "Lograr este reconocimiento en una edición de máxima participación confirma que los programas de las cadenas autonómicas de FORTA se sitúan en la vanguardia audiovisual europea, destacando por su innovación y calidad narrativa", ha afirmado José Antonio Sánchez, presidente rotatorio de FORTA.

La entrega de galardones tendrá lugar en una gala en Tampere (Finlandia) el próximo 21 de mayo. Durante el evento se dará a conocer el ganador del Grand Prix CIRCOM, elegido entre los premiados de las doce categorías, entre los que se cuentan 3Cat y TVG.