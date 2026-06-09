Unas 400 víctimas han acudido al sistema mixto de reparación acordado entre Gobierno e Iglesia desde marzo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cifrado en más de 400 los procedimienrtos abiertos para indemnizar a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia a través del sistema mixto acordado entre Gobierno e Iglesia.

"Pero fíjese, la importancia histórica de este acuerdo, que es el referente mundial, diría yo, lo vemos en la constatación de los procedimientos que se han puesto en marcha desde el acuerdo mixto alcanzado, son más de 400, triplica el número de procedimientos desde el año 2024, si no me falla la memoria", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por los mensajes del Papa Léon XIV durante su visita a Madrid.

Igualmente, Saiz ha trasladado "mayor respeto, la mayor empatía y la sensibilidad" hacia las víctimas y ha valorado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia, que ha calificado de "histórico" y que, según ha afirmado, constituye un "referente mundial" en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas.

El Gobierno, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo firmaron el lunes 30 de marzo un protocolo para poner en marcha la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, en el que no se establecen baremos de indemnización aunque sí "criterios" como la gravedad del abuso, la edad de la víctima, el tiempo de duración o las secuelas.