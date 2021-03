Un 41,5% de los españoles tiene instalada alguna aplicación relacionada con el COVID-19, según la AIMC

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 41,5% de los internautas tiene instalada algún tipo de aplicación relacionada con el COVID-19, según los resultados de la última edición la Encuesta AIMC a Usuarios de Internet, 'Navegantes en la Red'.

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha presentado este miércoles en una rueda de prensa virtual los resultados del estudio basado en una muestra de casi 25.000 encuestados, entre el 20 de octubre y el 13 de diciembre de 2020, en plena segunda ola de la pandemia de la Covid-19 en España.

Los datos del informe, recogidos por Europa Press, ponen de relieve que destaca por encima de todas las aplicaciones la app oficial de rastreo de contactos del gobierno español, 'Radar COVID', que se encuentra en los dispositivos de más de un tercio de los navegantes (36,6%).

En este ámbito, se aprecia una opinión favorable a que este tipo de aplicaciones deberían instalarse de forma obligatoria (45,5% a favor frente a un 30,6% en contra) y, en general, no se cree que sean una intromisión en la privacidad de las personas (46,2% frente al 27,4% que piensa que sí lo son).

Asimismo, el 48% de los encuestados opina que ahora aprovecha más las posibilidades que le ofrece Internet, y un 36,7% afirma que utiliza más programas o aplicaciones que antes de la pandemia.

Así, un 25,3% dice que ha utilizado la firma electrónica o el DNI electrónico durante la semana anterior a la encuesta, frente al 15,3% de hace dos años, y ha crecido del 34,7% en 2019 al 48% en 2020 el número de personas que han realizado un curso de formación online en el último año.

Casi la mitad de los navegantes (47,7%) ha participado en videollamadas en el mes anterior a la encuesta, una cifra que supone el doble respecto al año anterior, cuando representaba el 22,9%. Además, uno de cada cuatro (25,7%) las realiza a diario.

En este punto, un 74,8% asegura que efectúa videollamadas por motivos personales, seguido por los laborales (60,2%) y los académicos (27,5%). En cuanto a las aplicaciones más empleadas para ello destaca WhatsApp (67,6%), seguida de Zoom (42,5%), Microsoft Teams (30,7%), Skype (29,7%), Google Meet (25,3%) y Facetime (14,0%).

También han incrementado su utilización el correo electrónico (93,1%, +5 puntos respecto al año anterior), la mensajería instantánea (87,1%, +4 puntos) y las redes sociales (86,6%, +3 puntos), alcanzándose máximos históricos para estos dos últimos servicios.

LA COMPRA ONLINE SE INTENSIFICA

En materia de consumo 'online', el estudio desvela que uno de cada cuatro encuestados (24,8%) ha realizado alguna compra online en el día anterior a la entrevista; dos de cada tres (65,7%) en la última semana; un 89,7% en el último mes y un 96,3% en el último año. Además, un 39,6% ya afirma realizar la mayoría de sus compras a través de internet, cifra que en la edición anterior del estudio se situaba en el 33,5%.

La ropa y complementos (57,1% de los compradores, +3,5 puntos en un año) y la electrónica (56,3%, +5,5 puntos) figuran entre los artículos más comprados en el último año. También la alimentación y droguería, con un 42,6% de los compradores online, ha experimentado un fuerte ascenso de 12,8 puntos en el último año. Los internautas que tienen un alto grado o muy alto grado de confianza han subido de 61,5% en 2018 al 70,3% en 2020.

En cuanto a las formas de pago preferidas, prevalece la tarjeta de crédito (82,8%) y las plataformas de pago tipo Paypal (48%). Destaca también el uso de Bizum o equivalentes en el comercio electrónico, utilizados ya por un 20,5% de los ciber-compradores. Un 71% de los encuestados ha usado alguno de estos sistemas de pago tipo Bizum y similares al menos una vez, frente al 49,6% registrado en el estudio de 2019.

Por otra parte, el 46,3% de los encuestados utiliza el móvil como tarjeta de crédito a través de la tecnología contactless NFC, mostrando también un crecimiento de 13 puntos con respecto al año pasado. Además, el 28,1% lo emplea frecuentemente mientras que un 18,2% lo hace de manera ocasional.

Un 42% de los encuestados que acceden a internet por el teléfono móvil o la tablet ha escaneado códigos QR/BIDI en la semana anterior a la encuesta, cifra 15 puntos superior a la registrada en 2019.

CÓMODOS CON EL TELETRABAJO

En cuanto al teletrabajo, un 82,8% de los entrevistados afirma que, si pudiera elegir, escogería trabajar desde casa al menos, la mitad del tiempo, mientras que un 23,5% preferiría teletrabajar todo o casi todo el tiempo. El 4,5% se decanta por un trabajo completamente o casi presencial.

De esta forma, el estudio apunta que un 57,9% de los encuestados que trabajan consideran que su empleo es perfectamente compatible con el teletrabajo. De ellos, la mayoría (69,6%) teletrabajaba en el momento de realizar la encuesta, aunque sea parcialmente.

Además, un 60,2% opina que "mucha gente que ha empezado a teletrabajar durante la pandemia lo seguirá haciendo cuando se erradique el virus", mientras que un 10,7% opina lo contrario y un 28,9% no lo tiene claro. El 64,5% piensa que, en el futuro, el teletrabajo estará más extendido que el trabajo presencial, frente al 8,1% que piensa que no será así y el 27,1% que no sabría predecirlo.