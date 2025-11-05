Unos 50 presidentes y jefes de Estado y más de 60.000 personas de 160 países participan desde mañana en la COP30

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 presidentes y jefes de Estado y más de 60.000 personas de 160 países participan desde este jueves y hasta el día 21 en los distintos eventos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), que se celebra en Belém (Brasil).

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, organización que ha ejercido como socio "estratégico" del gobierno brasileño para la infraestructura, logística y agenda programática del evento.

"En primer lugar, el reto (de la organización de la COP30) ha sido el lugar (donde se va a celebrar). Yo defenderé siempre que es el lugar idóneo. Haberla hecho en París (Francia) o Nueva York (EEUU) hubiese sido muy fácil y cómodo, pero hacerla en el Amazonas es el lugar idóneo. El Amazonas en nuestra reserva de oxígeno, de agua, de todo. Eso (daba lugar a) un reto especial", ha reconocido.

El evento se va a celebrar en una estructura de alrededor de 250.000 metros cuadrados (m2) en el Parque de la Ciudad de la capital de Pará, en Belém. Ésta estará dividida principalmente en dos áreas, la Zona Azul --donde se desarrollarán las negociaciones diplomáticas-- y la Zona Verde -- área abierta destinada a la participación de la sociedad civil.

De acuerdo con la OEI, la infraestructura diseñada para el evento será permanente, por lo que diversos espacios de ocio, cultura y sostenibilidad quedarán como "legado" para la ciudad y la Amazonía. Para Jabone, el segundo reto de la organización de la Cumbre ha sido el plazo de tiempo que la institución ha tenido para dejarlo todo listo.

"Ha habido que hacerlo (todo) en unos plazos de tiempo muy ajustados, creo que la elección de la OEI tambi tuvo que ver con nuestra capacidad de gestión", ha recalcado.

Al margen de las dos Zonas principales de la COP30, la organización también promoverá el espacio 'Iberoamérica Viva', que acogerá paneles, talleres, exposiciones y manifestaciones artísticas de toda la región iberoamericana para mostrar que la lucha contra la crisis climática no se limita a soluciones técnicas, sino que también exige una transformación cultural, la valoración de la diversidad y acciones basadas en la educación.

Asimismo, la OEI también apoyará la realización de la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la Cumbre del Clima que según sus estimaciones reunirá a entre 20.000 y 30.000 personas de más de 400 movimientos sociales para debatir sobre la justicia climática, la transición energética, los derechos territoriales y la inclusión de las comunidades en el debate global sobre el clima.

El secretario general de la OEI ha destacado la importancia de llevar a cabo la COP30 en un contexto en el que "hay quienes opinan que lo del cambio climático no es verdad". "Es cierto que (hay) que luchar contra una cierta tendencia de ideas, por suerte, cada vez más minoritarias, que no comparten la filosofía de la política que inspira esta Cumbre", ha recalcado.

En declaraciones a Europa Press, Jabonero ha señalado que el proceso de organización de la COP30 junto al gobierno brasileño ha sido "muy eficaz" y que han mantenido una relación "muy fluida". De cara a las mensajes que pueda dejar la Cumbre en las próximas semanas, ha destacado el cuidado de la selva que traslada la elección del lugar de celebración.