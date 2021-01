MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un 63% de los españoles ha echado en falta alguna mejora en su hogar en 2020, coincidiendo con la pandemia, según se desprende de los resultados de la encuesta 'Cambios en el hogar en 2020 y perspectivas para 2021'.

El estudio ha sido realizado por la Escuela Madrileña de Decoración (www.esmadeco.com), en colaboración con Barlovento Comunicación, entre el 16 y el 23 de diciembre de 2020, con 1.203 encuestas online entre los 25 y los 70 años.

Entre las mejoras, uno de cada cuatro encuestados cita más espacio, una terraza o un balcón; un 20%, mobiliario adecuado para trabajar; un 15,7%, un espacio propio, no compartido, para teletrabajar; un 13,4%, menos ruido; un 7,5%, mejor iluminación artificial y un 4,7%, una mejor ventilación.

Además, un 20,1% de los ciudadanos realizó obras en sus viviendas durante 2020, con una media de dos habitaciones reformadas. En cuanto a los motivos señalados por los que no han acometido obras, un 63,4% respondió que no lo necesitaba, frente a un 19,8% que adujo falta de dinero; un 4,6%, falta de tiempo; un 3,1% admitió no gustarle; un 1,6% señaló que no sabía cómo hacerlas y un 12% declaró tenerlo previsto para más adelante.

Según el estudio, un 32,3% de los encuestados manifiesta su intención de hacer obras o seguir haciéndolas. El 75,5% de los que dicen no haberlas hecho en 2020, se plantean afrontar ese gasto este año.

Entre los que les gustaría comenzar una reforma, un 46,4% se decanta por actualizar la pintura; un 35,6%, los baños; un 34%, la cocina; un 29,4% elige cambiar los suelos; un 28,1% modificar la decoración; un 11,9% cita la iluminación general y un 9%, la mejora de su aislamiento acústico.

Sobre el presupuesto de esas obras, un 53,4% de los españoles considera razonable invertir menos de 5.000 euros; un 37,1%, entre 5.000 y 15.000 euros; un 6,4% entre 15.000 y 25.000; y un 3,1%, más de 25.000 euros.

Por edades, el porcentaje de los que ven razonable gastar menos de 5.000 euros sube hasta el 58,2% entre los menores de 44 años; y hasta el 61% entre los mayores de 65. Entre los más mayores, crece al 4,9% los que están dispuestos a invertir más de 25.000 euros en la reforma de su hogar.

Por otra parte, un 32,9% admite haber comprado muebles en 2020. Entre los 25 y los 34 años ese porcentaje se incrementa hasta el 47,3%, según el informe.

Respecto a los objetos comprados, un 47,7% de los encuestados declara elementos para almacenamiento; un 36,9%, material de oficina; un 32,6%, estanterías y un 24,7%, lámparas.

Por edades, los más jóvenes se han decantado por muebles para almacenar y de oficina, mientras que los mayores de 55 años han optado por renovar los sofás.

TELETRABAJO O FORMACIÓN ONLINE

Según los resultados de la encuesta, un 54,1% de los ciudadanos entre los 25 y 64 años teletrabajaron o recibieron formación online en 2020. Entre los que no teletrabajaron, un 73,8% reconoce haber realizado videollamadas para estar en contacto con familiares o amigos, porcentaje que sube al 80% entre las mujeres.

El salón ha sido el espacio más elegido para teletrabajar (53,1%), seguido del despacho (35,9%), el dormitorio (23,9%) y la cocina (5,4%). Las mujeres han optado mayoritariamente por el salón (57,5%) y los hombres por el despacho (41,8%).

En este sentido, un 37,6% del total (teletrabajo y ocio) admite que ha prestado atención a la imagen que ofrecía su casa en esas conexiones por video, porcentaje que sube al 44,1% entre las mujeres y alcanza el 45,4% entre los menores de 54 años.

De los que han teletrabajado, un 46,9% dice que les preocupaba la imagen que se veía al fondo, mientras que esa atención a la imagen cae al 26,3% entre los que han utilizado las videollamadas solo para contactar con familiares y amigos.

Además, un 32,3% del total de los ciudadanos que ha usado el teletrabajo o las videollamadas por ocio admite haber hecho algo para modificar el espacio al alcance de la cámara. Las mujeres (34%) han efectuado más cambios.

El porcentaje sube más de ocho puntos entre los que los que han trabajado desde sus hogares: un 40,9% de ellos admiten haber realizado algún cambio para mejorar la imagen que mostraban en esas conexiones, porcentaje que baja al 21,8% en los que solo han hecho videollamadas por ocio.

En este contexto, casi la mitad de los encuestados (48,2%) dice que, si tuviera que reformar su vivienda, le gustaría contar con el asesoramiento de un interiorista o decorador. El porcentaje sube al 52,7% en el caso de las mujeres, y es también superior entre los menores de 54 años.

De aquellos a los que les gustaría contar con un interiorista, un 67,9% esperaría que se ocupara de todo, desde la idea estética hasta la contratación de los profesionales y la búsqueda del mobiliario, sin diferencias significativas por edad o sexo.

Al contratar a un profesional del interiorismo, los aspectos más valorados son unas tarifas flexibles (74,3%), sus trabajos anteriores (57,2%) y una formación acreditada (19%). Un 9,8% declara que, si la propuesta le gusta, no le importa que exceda su presupuesto.

De este modo, los hombres valoran más que las mujeres la formación (26,7%), mientras las mujeres se decantan por tarifas flexibles (77,5%) y trabajos anteriores (61,7%).

Finalmente, un 23,1% de los encuestados declara que le gustaría formarse como decorador, porcentaje que alcanza el 31% entre las mujeres y entre los que tienen de 25 a 44 años.