El 78% de profesores de la UE ha vivido incidentes antisemitas en sus aulas, según un informe de la UNESCO

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 78% del profesorado de la Unión Europea (UE) ha vivido incidentes antisemitas entre estudiantes en sus aulas, según un informe publicado por la UNESCO con el apoyo de la Comisión Europea, con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra este martes 27 de enero.

El informe, que ha contado con la participación de 2.030 docentes de 23 países de la Unión Europea y titulado 'Abordar el antisemitismo desde la educación: encuesta sobre el conocimiento y la comprensión del personal docente', también revela niveles "alarmantemente altos" de negación del Holocausto y violencia física contra estudiantes judíos.

"El discurso de odio, en particular el antisemitismo y la negación del Holocausto, ha alcanzado niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial", ha advertido el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany.

El estudio también revela que más de una cuarta parte de docentes (27%) han presenciado nueve o más incidentes de este tipo; que el 61% de docentes encuestados se han encontrado con una negación y distorsión del Holocausto entre sus estudiantes y que una décima parte (11%) dice verlo con frecuencia.

El mismo porcentaje afirma haber tenido conocimiento de ataques físicos contra estudiantes judíos al menos una vez, mientras que casi la mitad (44%) se ha encontrado con estudiantes haciendo gestos nazis, dibujando o usando símbolos nazis.

Además, la mayoría de docentes que han participado en la encuesta (61%) confiesan haber sido incapaces de responder a preguntas de los estudiantes sobre el antisemitismo al menos en una o dos ocasiones y el 42% tienen constancia de comportamientos antisemitas en docentes.

A pesar de esta situación, el 70% del personal docente afirma no haber recibido formación profesional sobre cómo reconocer y abordar el antisemitismo contemporáneo, y menos de un tercio ha participado en cursos de formación sobre antisemitismo ofrecidos por organizaciones especializadas fuera de su escuela.

"La mayoría de docentes carece de formación específica para enfrentarse a esta realidad, que incluye las consecuencias relacionadas con el desarrollo de la IA. La UNESCO facilita a responsables políticos herramientas pensadas para la formación de docentes en más de 30 países, desde aulas y campus hasta clubes deportivos, y pronto serán más", ha precisado El-Enany.

La encuesta ha sido desarrollada por el Centro UCL para la Educación del Holocausto y fue realizada entre agosto de 2024 y mayo de 2025. Además, ha sido distribuida por Public First, con el apoyo de los ministerios europeos de Educación.