El 78,8% de los conductores en España considera que conduce mejor que la IA, según un estudio

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 78,8% de los conductores en España considera que conduce mejor que la inteligencia artificial (IA), según un estudio de coches.net y Appinio para conocer los hábitos, las percepciones y las expectativas de los españoles ante las nuevas tecnologías.

Los datos de la encuesta a 1.000 personas muestran que el 53,5% de los encuestados estaría dispuesto a subirse a un taxi sin conductor y un 31,7% permitiría que un coche autónomo llevara a sus hijos al colegio.

Si pudieran delegar la conducción en un vehículo autónomo, el 42,1% de los entrevistados afirma que seguiría pendiente de la carretera, mientras que el 19,5% disfrutaría del paisaje y el 12% conversaría con sus acompañantes.

El 8,4% de los encuestados aprovecharía el trayecto para ver películas y el 7,2% para dormir una siesta. No obstante, el 78,7% de los españoles reconoce que echaría de menos conducir si el coche lo hiciera todo.

Respecto al futuro de la conducción, el 67,5% de los encuestados cree que los coches sin conductor serán habituales en España antes de 2035. Además, el 80,7% afirma que tendrá en cuenta las funciones de inteligencia artificial a la hora de elegir su próximo vehículo.

En cuanto a las funcionalidades que más interés despiertan, los conductores apuntan al aparcamiento automático (66,7%), la planificación de rutas y recargas (60,3%), el mantenimiento predictivo (46,7%) y la detección de fatiga (46,2%).

El 74% de los encuestados de entre 45 y 54 años afirma sentir curiosidad o ilusión ante la IA, mientras que el 37% de los jóvenes de 18 a 24 años siente desconfianza o inquietud ante esta nueva forma de movilidad.

Por último, sobre quién debería responder si un vehículo sin conductor se ve implicado en un siniestro, el 40,1% de los españoles considera que la responsabilidad debería recaer en la empresa desarrolladora del software, el 23,2%, en la aseguradora; el 19%, en el fabricante del vehículo; y el 17,7%, en el propietario.