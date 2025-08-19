El 80% de la contaminación marina en España procede de la actividad humana en entornos terrestres, según proyecto LIBERA

Archivo - El Proyecto LIBERA revela que el 80% de la contaminación marina en España viene de actividad humana en tierra - SEO/BIRDLIFE - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha revelado que el 80% de la contaminación marina en España procede de la actividad humana en entornos terrestres, según ha informado en un comunicado.

Así, según el análisis de los residuos recogidos en los meses estivales entre 2020 y 2024, a través de las dos herramientas de ciencia ciudadana para la caracterización y análisis de residuos abandonados en entornos naturales, 'eLitter' y 'MARNOBA', el 80% de la 'basuraleza' marina procede de tierra firme. Este dato destaca la importancia de actuar en el origen del problema y evitar que los residuos inicien un recorrido que termina contaminando el ecosistema marino, ha explicado la organización.

El ranking de los residuos más frecuentes, elaborado a partir de los datos de 'eLitter' (interior) y 'MARNOBA' (playa), confirma que las colillas (94.214) y los fragmentos de plástico y envases (48.526) ocupan los primeros puestos tanto en espacios naturales del interior como en el litoral español.

Como explican desde LIBERA, el mar es el último destino de una gran variedad de residuos generados por la actividad humana. Generalmente, el viaje comienza con el abandono de residuos en espacios naturales o zonas urbanas. A partir de ahí, intervienen factores como el viento, que pueden arrastrar estos residuos ligeros, como plásticos y envases, hacia lugares más alejados, donde, en ocasiones terminan en el alcantarillado urbano. Durante las lluvias, el agua arrastra los residuos por ramblas y/barrancos, llevándolos a ríos y cauces naturales que desembocan en el mar.

A lo largo de este recorrido, los residuos se fragmentan por la exposición al sol, la fricción, los golpes contra piedras u otros elementos del entorno, lo que favorece la aparición de microplásticos. Este proceso explica por qué en zonas interiores predominan los plásticos de mayor tamaño, mientras que en el entorno marino son más abundantes los fragmentos pequeños y residuos procedentes de actividades marítimas o agrícolas, asegura la ONG.

Según el estudio sociológico elaborado por Proyecto LIBERA en 2024, "solo el 29% de la población conoce la existencia de sanciones por abandonar residuos en la naturaleza", lo que supone "una cifra especialmente baja entre los jóvenes", que concretamente representan un 5,6% en el grupo de edad de 16 a 24 años. Entre quienes tienen conocimiento sobre la existencia de estas sanciones, las multas son, con diferencia, la más conocidas, con un 72% de menciones.

Aun así, el apoyo a las sanciones es mayoritario en España pues el estudio refleja que el 77% de los españoles reclama multas económicas como medida fundamental para reducir la basuraleza, seguidas de limpiezas en la naturaleza y acciones comunitarias.

La coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, ha declarado que "la colaboración ciudadana, la prevención y la aplicación efectiva de sanciones son claves para proteger los entornos naturales". Además, ha añadido que "en este viaje de la 'basuraleza', reforzar la información sobre estas sanciones es fundamental para cortar el recorrido de los residuos antes de que lleguen al mar".

Al respecto, el coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, ha puntualizado que "el abandono de residuos en la naturaleza no es un gesto inocuo. Supone una amenaza directa para la biodiversidad, contamina suelos y aguas y afecta a nuestra salud. Por eso es fundamental que las administraciones actúen con firmeza y que las sanciones se apliquen de forma real y efectiva".