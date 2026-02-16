Aagesen anuncia un plan de acción frente a la desinformación climática

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, asiste a la presentación del libro blanco de la ciencia del clima en España, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado este lunes que su Departamento prepara para las próximas semanas un plan de acción frente a la desinformación climática, "resultado del intercambio con catedráticos, divulgadores, asociaciones de periodistas y verificadores".

"La lucha contra la desinformación es una prioridad de este Gobierno porque, aunque parezca paradójico en pleno siglo XXI, nunca hemos tenido tanta información científica, tanto conocimiento disponible sobre el cambio climático y nunca se han visto tan atacados los mensajes sobre la emergencia climática, la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza o todo lo que tenga que ver con la agenda verde", ha afirmado Aagesen.

La ministra ha llevado a cabo su anuncio en la tercera sesión de Tribuna MITECO, que se ha celebrado este lunes bajo el título '¿Cómo comunicar científicamente el cambio climático y combatir la desinformación ambiental?'.

Durante su intervención, Aagesen ha denunciado que 'fake news', discursos de odio y demás, "erosionan la confianza pública, debilitan la credibilidad en medios, elecciones y gobiernos, manipulan el debate público y sustituyen argumentos basados en datos por eslóganes vacíos, emociones, rumores o teorías de la conspiración".

Además, ha hecho hincapié en que la desinformación sobre los riesgos climáticos hace que se subestimen los riesgos climáticos e interfirieren en las respuestas necesarias. "Impide que las personas adopten las medidas de prevención y autoprotección adecuadas", ha indicado Aagesen.

Asimismo, ha recalcado que la desinformación climática "tiene graves repercusiones" sobre todo cuando los bulos son difundidos por actores con responsabilidad en la vida pública. "Un Gobierno negacionista, o con negacionistas en su seno, es un peligro para la ciudadanía. La ciencia del clima no es opinable", ha indicado.