Aagesen, designada como "facilitadora" en la COP30, conducirá debates técnicos y políticos sobre mitigación

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la sede del Ministerio, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha sido designada como "facilitadora" en la Cumbre del Clima (COP30) que se está celebrando estos días en Belém (Brasil), según ha señalado fuentes de su Departamento.

Tal y como han explicado, este rol, propuesto por la presidencia de la Cumbre, recae en "figuras clave" a quienes se le encarga conducir los debates técnicos y políticos en áreas "especialmente sensibles" de la negociación climática.

En el caso de Aagesen, estos serán los que giren en torno a la mitigación. "Su trabajo consistirá en orientar las conversaciones entre las partes, promover el entendimiento mutuo y buscar puntos de consenso que permitan avanzar en los acuerdos", han destacado.