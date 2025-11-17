Aagesen pide desde la COP30 que el PP no deje a la C.Valenciana "en manos de los negacionistas": "Convoquen elecciones"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen, ha pedido al PP que no deje a la Comunidad Valenciana "en manos de los negacionistas, en manos de los que niegan la existencia del cambio climático y que convoque elecciones". Así se ha expresado desde Belém (Brasil), a donde ha viajado para participar en la Cumbre del Clima (COP30) que se está celebrando estos días en esta ciudad.

"Al señor Mazón no le pido nada, pero desde luego al PP sí le pido algo. Le pido desde aquí, desde la Cumbre del Clima, que no deje a la Comunidad Valenciana en manos de los negacionistas, en manos de los que reniegan la existencia del cambio climático y que convoque elecciones", ha señalado al ser preguntada por la comparecencia de este lunes del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones ante los periodistas, Aagesen ha explicado entre otras cosas que España va a seguir impulsando el objetivo de abandonar los combustibles fósiles en el marco de las negociaciones de la Cumbre del Clima. En este sentido, ha informado de que el país ha participado hoy en una reunión de Beyond Oil and Gas (BOGA), una alianza que persigue eliminar gradualmente la producción de ambos materiales.

En la actualidad, esta alianza ya cuenta con más de 25 países. "La idea es ver de qué manera dejemos esa hoja de ruta, definimos un calendario y definimos hitos concretos", ha explicado la ministra.

Además, ha recalcado que España se ha sumado a un plan de acción para el abandono del carbón. Aunque considera que ya es un "éxito" en si mismo el hecho de que la COP30 haya reunido a "casi 200 países", opina que el éxito real tiene que ser reafirmar el objetivo de mantener al planeta por debajo del 1,5ºC. Desde su punto de vista, lo más importante es que la Cumbre termine esta semana con un acuerdo "ambicioso" en materia de adaptación, financiación, transición justa y género.