Aagesen traslada a la Fiscalía estudios que reflejan un aumento de los ataques y discursos de odio contra meteorólogos

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha trasladado este miércoles a la Fiscalía General del Estado una serie de informes académicos y estudios especializados recopilados recientemente por el Departamento que evidencian el "alarmante" aumento de discursos de odio y ataques en redes sociales dirigidos contra profesionales de la divulgación climática, de la meteorología y científicos dedicados a este ámbito.

Lo ha hecho a través de una carta dirigida a la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación a la que ha tenido acceso Europa Press. El texto adjunta entre otros el VI Informe del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, investigación que muestra un "incremento significativo" de mensajes de hostilidad en plataformas digitales dirigidos a estos profesionales.

"Estos datos se acompañan de testimonios y evidencias adicionales que muestran una escalada en la intensidad, frecuencia y violencia de los ataques, afectando a profesionales de la meteorología y la divulgación, así como a otros profesionales de la comunicación científica", ha resaltado.

En la carta, la ministra señala que el Ministerio que dirige estima oportuno poner en conocimiento de la Fiscalía la información recopilada teniendo en cuenta la relevancia social de la labor de estos profesionales en la lucha contra la desinformación climática. "Se adjuntan a este oficio los informes y documentos técnicos mencionados, reiterando nuestra disposición a colaborar en todo lo que la fiscalía estime oportuno", ha resaltado.

El índice de contenidos de los discursos de odio, a los que también ha tenido acceso Europa Press, incluye también un estudio publicado en la revista estadounidense 'Social Inclusion'; otro de la Plataforma CeMYLLA aún por publicar; una investigación de la Fundación Maldita.es; y denuncia judicial y tribuna pública en medios del jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez.