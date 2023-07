Abascal sobre el aborto: "Queremos cambiar el rumbo de eso por completo"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox y candidato a las elecciones generales, Santiago Abascal, ha asegurado que la pretensión de su partido respecto al aborto es "cambiar el rumbo por completo", sin concretar si ese cambio implicaría la derogación de la ley actualmente en vigor como recoge el programa electoral.

"En España el aborto se ha convertido en una práctica anticonceptiva y eugenésica y nosotros lo que queremos es cambiar el rumbo de eso por completo", ha asegurado el dirigente de Vox en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que ha precisado que la intención de su partido "no es meter a las mujeres en la cárcel".

"Ese es el debate al que tratan de llevarnos y nosotros lo que queremos es poner en valor la vida humana desde su concepción hasta su existencia", ha indicado Abascal, quien ha asegurado que ante el embarazo de una joven que quisiese abortar apostarían por darle "información, asistencia y alternativas".

Y, en el caso de que esa joven insistiese en abortar, Abascal ha indicado que pondrían "todos los medios para ayudar a esa niña". En su opinión, "lo que no es razonable es que una niña así pueda tomar una decisión en contra de sus padres como permite esta ley".

En este sentido, el dirigente político ha reprochado al Gobierno que piense que "los hijos son una propiedad de la que se puede disponer desde el vientre", después de que alguna de sus ministras dijese que "los hijos no son de los padres".

Abascal también se ha referido a la educación sexual en los centros educativos y ha criticado los contenidos impartidos al respecto "en todo tipo de colegios, en colegios, laicos, religiosos". En su opinión se está sexualizando a los niños "desde una edad muy temprana" y considera que la educación sexual y emocional "deben darla las familias".

Según Abascal, el problema reside en que existen centros educativos donde "acceden lobies, sin permiso de los padres y en ausencia de los profesores, que dicen a los niños cosas que no tenían que oir". "Lo se de muy buena tinta y no voy a reproducir aquí las cosas que mis propios familiares me han transmitido que han dicho a sus hijos", ha argumentado el presidente de VOX, quien ha asegurado que "muchos españoles" le han transmitido que dichas clases "están grabadas". "Estoy convenido de que si se escuchara ese contenido muchos estarían de acuerdo con nosotros en que hay que parar la sexualización de los niños", ha añadido.

Respecto a la violencia machista, ha lamentado que se piense que a Vox "le parece bien que maten a las mujeres, que mueran los inmigrantes o que los homosexuales no tengan libertad en algunos ámbitos". En su opinión, "esto es delirante e inaceptable", ha asegurado Abascal para quien, el problema está en la ley de violencia machista "que no sirve para proteger a las mujeres y ha criminalizado a los hombres".

Para el dirigente de Vox "no se puede engañar a la gente" y ha defendido la necesidad de "crear una cultura de respeto a la mujer, analizar los perfiles repetidos de los agresores" y prescindir de "los discursos civiles y religiosos que justifiquen la violencia contra la mujer".

Ha criticado la política de igualdad del Gobierno que ha hecho que "ni disminuyan los casos de asesinatos por parte de las mujeres yaumenten las violaciones, porque han puesto de patitas en la calle a los peores criminales sexuales".

CONCURSOS DE BELLEZA

Por otra parte, Abascal considera que una persona transexual no puede presentarse a un concurso de belleza femenino como el que ha ganado esta fin de semana en Países Bajos una concursante transgénero. "No solo eso, no podría competir en los deportes frente a las mujeres, no podría acceder sin el permiso de ellas a sus espacios de privacidad y no podría ocupar las plazas reservadas a la mujeres", ha añadido Abascal quien ha lamentado que la ley 'trans' "borre a la mujer".

Respecto a la inmigración, ha asegurado que "la inseguridad y degradación" que viven muchos barrios "tienen que ver con la inmigración ilegal" y ha asegurado que muchos inmigrantes, "reciben ayuda social que no llega al español", lo que provoca que se cree "un clima muy complicado".

Y se ha referido concretamente al crimen machista cometido esta fin de semana por un ciudadano sirio en Logroño: "Si hubiese sido español lo conoceríamos todos, cuando es de Siria nadie dice nada y a mi me da igual que sea de Siria o de Soria, pero lo que digo es que los barrios se están degradando como consecuencia de la inmigración ilegal y eso lo padece la gente más humilde".