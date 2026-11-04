Abascal sobre penalizar el aborto: "En la cárcel queremos meter a los corruptos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal. - Nacho Cubero - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha eludido este miércoles concretar cuál será la posición de su partido respecto al aborto si forma gobierno tras el 29 de noviembre y se ha limitado a expresar su apoyo a las políticas que "puedan favorecer a las personas más vulnerables".

"En la cárcel queremos meter a los corruptos, a los que traen la invasión migratoria a España", ha respondido Abascal en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press al ser preguntado por la posibilidad de que su partido pretenda prohibir o penalizar el aborto.

El dirigente de Vox ha admitido sus posiciones sobre el aborto "no tienen mayoría social". "Somos conscientes de ello", ha asumido Abascal. Sin embargo, ha expresado su deseo de que "haya una mayoría social en España que pueda respaldar posiciones que lo que hagan sea favorecer a las personas más vulnerables que son los mayores, hablando de la eutanasia, y son los no nacidos".

El presidente de Vox quiere que "las mujeres en situación de embarazo no deseado, de embarazo de riesgo, tengan el apoyo de las instituciones" y que "el Estado apueste por la vida, por los cuidados paliativos, no para ofrecer la salida de la desesperanza y la muerte". "Queremos que el Estado apueste por que los niños puedan nacer, por que las familias puedan salir adelante, por que nadie se vea en esa situación", ha añadido Abascal.