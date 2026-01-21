Abogados Cristianos pide a la RAE incluir la palabra 'cristianofobia' en el Diccionario y lanza una recogida de firmas

Archivo - La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, atiende a los medios tras la declaración del humorista, QueQué como investigado por animar a dinamitar la cruz del Valle de los Caídos, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 23 de ener - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos propone formalmente a la Real Academia Española (RAE) la inclusión de la palabra 'cristianofobia' en el Diccionario de la lengua española y lanza una campaña de recogida de firmas en su web para respaldar la solicitud ante la institución cultural.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la entidad, que ha explicado que el término 'cristianofobia' se utiliza en la actualidad "de manera estable y documentada para designar la aversión, hostilidad, discriminación o violencia dirigidas contra personas cristianas, comunidades cristianas o el cristianismo por razón de su fe, así como contra sus símbolos, lugares de culto o manifestaciones públicas".

De este modo, la organización de juristas ha defendido la inclusión del término en el Diccionario para nombrar "con precisión una realidad social y jurídica específica, para la que no existe actualmente", a su juicio, "una alternativa léxica equivalente, y cuya denominación sigue criterios ya consolidados en la obra académica para fenómenos análogos de intolerancia o discriminación".

Según ha argumentado la entidad, la utilización de la palabra 'cristianofobia' se encuentra "ampliamente" acreditada en medios de comunicación nacionales e internacionales, informes sobre libertad religiosa elaborados por organismos y observatorios especializados, documentos institucionales, debates parlamentarios y estudios sociológicos, tanto en España como en otros países del ámbito hispanohablante y europeo.

"Esta propuesta pretende contribuir a que el Diccionario de la lengua española refleje adecuadamente un uso real, extendido y significativo del español contemporáneo", ha manifestado la Fundación Española de Abogados Cristianos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que la entidad lleva "años alertando de la creciente hostilidad que sufren los cristianos en España y en todo el mundo". "La cristianofobia es una realidad que no puede seguir ignorada. Es imprescindible que la lengua española cuente con las herramientas necesarias para nombrar y denunciar este fenómeno de violencia", ha concluido.