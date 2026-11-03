La acampada de Sol denuncia el desalojo "violento" de sus integrantes por parte de la Policía Nacional

Archivo - Varios agentes de la Policía Nacional vigilan una concentración contra la acampada en la Puerta del Sol, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuenta oficial de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha denunciado este martes el desalojo de madrugada "mediante una intervención policial violenta" de la Policía Nacional que habría dejado heridas a varias personas a causa de "golpes y del uso de gas pimienta".

Así lo ha comunicado la organización en una publicación en la red social Instagram, donde afirma que la operación policial ha sido "ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno". "En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras", ha manifestado.

El referido texto ha venido acompañado de varios vídeos en los que se puede observar a agentes antidisturbios de la Policía Nacional escoltando a varias personas desde el seno de la acampada hacia el exterior de la misma.

La denuncia ha llegado después de que este mismo lunes los integrantes de la Acampada 26S que aún permanecían en la Puerta del Sol anunciaran su permanencia en la céntrica plaza hasta la huelga general del 11 de noviembre, después de que la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la protesta en Sol anunciaran este fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios.

Con todo, en este marco, medio centenar de sintecho se ha constituido en asociación con la intención de permanecer en la plaza, si bien las comisiones señalaron que cualquier iniciativa que desarrolle este colectivo responderá a su propia voluntad y responsabilidad.