Accem reclama un sistema de asilo que cuente con las necesidades específicas del colectivo LGTBI que busca protección

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem) ha reclamado este lunes un sistema de asilo para España que cuente con las características y necesidades específicas del colectivo LGTBI que reclama protección internacional.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la ONG destaca los datos de un estudio que ha realizado a lo largo de 2020 sobre la situación de personas del colectivo que motivan la salida de sus países de origen y la solicitud de protección internacional en países como España. En concreto, se han tomado testimonios de personas procedentes de Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Gambia, Marruecos, Georgia y Ucrania.

"En El Salvador, la situación con las pandillas está muy difícil. Si matas a un homosexual puedes ganar puntos extra o ganar rango dentro de tu pandilla", apunta una chica lesbiana que ha participado en este trabajo. Por su parte, un hombre gay, procedente de Georgia, asegura que las personas trans no salen a la calle durante el día "porque no pueden". "Es imposible. Sólo por las noches, cuando no hay mucha gente", ha señalado.

"Cuando en una familia se sabe que una chica es lesbiana o un chico es gay, incluso lo matan desde el principio para que no se convierta en eso. Como mi madre, que desde pequeñita dijo que si yo me convertía en lesbiana, me mataría. Ahora se encuentra enferma y me dijeron que, si moría, sería por mi culpa", relata una chica homosexual que ha llegado al país desde Gambia.

RECOMENDACIONES Y PETICIONES

Conforme a estos testimonios, Accem ha redactado una serie de recomendaciones y claves para mejorar el acompañamiento a estas personas y llama, en primer lugar, a "tener en cuenta las necesidades y características propias de las personas LGTBI", y "especialmente de las personas trans", y establecer "espacios de atención individualizada que perciban como seguros".

Del mismo modo, llama a flexibilizar las etiquetas que suponen las siglas LGTBI, para que puedan abarcar otras realidades, expresiones y alternativas de identidad y orientación sexuales de personas procedentes de otras culturas que no se ajusten a estas categorías construidas desde una perspectiva occidental.

La ONG también recomienda que el hecho de que una persona solicitante no haya participado en espacios de activismo o no haya sido abiertamente visible en su país de origen, no se tenga como un criterio determinante en la credibilidad de su relato, ya que, recuerda, "el activismo siempre es un derecho, no un deber"

Accem realiza estas peticiones coincidiendo con la celebración, este lunes, del Día del Orgullo LGTBI, una jornada que la ONG quiere aprovechar para "llamar la atención sobre la persecución que muchas personas en el mundo sufren por su orientación sexual y/o por su identidad de género". Según la ILGA World, explica la ONG, son 69 los países de la ONU que aún "persiguen" y "criminalizan" los relaciones entre personas del mismo sexo.

"Muchas de ellas se ven obligadas a huir y a convertirse en refugiadas", ha insistido la asociación.