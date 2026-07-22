Un acertante de la Bonoloto gana casi tres millones de euros en el sorteo de este miércoles

Archivo - El lotero Juan Antonio Prada que ha repartido parte del ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2024 correspondiente al número 94974 celebra su suerte en la administración nº 251, a 6 de enero de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de la Bonoloto ha ganado este miércoles casi tres millones de euros al portar el único boleto premiado de Primera Categoría (seis aciertos).

En concreto, el boleto ha sido premiado con 2.958.267,23 euros y ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 22 de julio, ha estado formada por los números 35, 3, 2, 23, 47 y 17. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.988.202,50 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº6 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), situada en Doctor Arús, 11; en la nº4 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), situada en San Roque, 1; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.