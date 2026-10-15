Un acertante gana un premio de más de un millón en el sorteo de La Primitiva

Archivo - Una administración de Loterías. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un acertante ha sido agraciado con un premio de 1.345.643,57 euros en el sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 15 de octubre, según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín.

El boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos), ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves ha estado formada por los números 24, 17, 35, 47, 6 Y 39. El número complementario es el 18, el reintegro el 3 y el Joker, 2666233. La recaudación ha ascendido a 11.613.570 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 37.500.000 euros.