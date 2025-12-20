Activada para este sábado la alerta naranja por temporal costero en las provincias de A Coruña y Pontevedra

Archivo - Fuerte oleaje. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha activado para este sábado la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, ya que se esperan olas de más de seis metros a partir de primera hora de la tarde.

Así, para garantizar la seguridad de los vienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior informó de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas, a las diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primera hora de la tarde en la costa de A Coruña y Pontevedra, con olas de hasta seis metros.

Por la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte suspendió la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en la jornada de este sábado en los ayuntamientos de la costa oeste, noroeste y sureste de A Coruña desde las 15.00 horas hasta medianoche y en las Rías Baixas y en la zona del Miño de Pontevedra desde las 18.00 horas.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y pide extremar las medidas de seguridad cuando se realice cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.