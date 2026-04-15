Activistas contra abusos en la Iglesia se concentran mañana ante la sede del PP para que apoye la imprescriptibilidad

Archivo - Miguel Hurtado, víctima de pederastia en la Iglesia. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Activistas contra los abusos sexuales en la Iglesia se concentrarán este jueves a las 11:00 horas frente a la sede del PP para pedir al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo que apoye la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia.

Según explican los convocantes en un comunicado, la próxima semana se convoca la ponencia en la comisión de Justicia de la ley de imprescriptibilidad promovida por el Parlament de Cataluña, y apuntan que el PP ha presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual.

Si bien, las víctimas alertan de que la ley que se apruebe puede ser "descafeinada porque el PP no apoya la imprescriptibilidad, pese a haber votado a favor de esta medida en una propuesta de directiva europea en el Parlamento europeo, que proponía eliminar los plazos de prescripción penales y civiles en los casos de abuso sexual infantil".

Por ello, piden al PP que "actúe de forma coherente y responsable", votando y defendiendo la misma postura que en Bruselas.

"Tras diez años de lucha de los supervivientes de pederastia españoles por esta causa justa, es el momento de que el Congreso de una vez por todas se posicione en el lado correcto de la historia, sumándose a la ola imparable a favor de la imprescriptibilidad en Europa. El PP español, como ha hecho el PP europeo, tiene la obligación moral de proteger a las víctimas, no a los verdugos. Es lo que le exige su base social y votantes. ¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!", ha señalado el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado.

En la concentración también participará Leonor Paqué, protagonista del documental 'Hermana Leonor 20.000 km de confesión', en el que recorre España junto a su hermano para hablar con otras víctimas de abusos.

"Al recorrer miles de kilómetros en el rodaje del documental sobre abusos en la Iglesia, escuchando a víctimas de pederastia clerical, nos encontramos con una pavorosa realidad. Personas que se recriminan dolorosamente haber bloqueado en sus mentes durante décadas, las agresiones sufridas", ha explicado Paqué.

Según añade, es una situación contrastada en estudios psicológicos que las víctimas no hablan "cuando quieren sino cuando pueden". Por ello, pide una "ley de imprescriptibilidad ya".