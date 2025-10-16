El Acuerdo de París ayudaría al mundo a evitar 57 días calurosos cada año, según un estudio

Archivo - Marcha en Madrid por la segunda huelga mundial por el clima convocada por Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, a 27 de septiembre de 2019. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Acuerdo de París ayudaría al mundo a evitar una media de 57 días calurosos menos al año --27 en el caso de España-- si los países cumplen con sus planes actuales para recortar las emisiones de y limitan el calentamiento global a 2,6ºC, según un estudio publicado este jueves por Climate Central y World Weather Attribution (WWA).

El pacto, firmado en 2015 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21) celebrada en la capital francesa, tiene como objetivo tratar de limitar el calentamiento global a 1,5ºC y mantenerlo "muy por debajo de 2ºC". Sin embargo, ya se sitúa en 1,3ºC, lo que ha llevado a varios políticos a cuestionar la eficacia del pacto.

Sin embargo, los autores del estudio defienden que ya está ayudando a mover al mundo hacia un clima más "seguro". Para llegar a la cifra de 57 días calurosos menos si el calentamiento se mantiene en 2,6ºC, los científicos estudiaron los días calurosos en el mundo, es decir, el 10ºC de temperaturas más altas. Asimismo, revisaron seis episodios recientes de calor en Europa, África Occidental, la Amazonía, Asia, Australia y Norteamérica y Centroamérica que provocaron "sequías devastadoras e incendios forestales, paralizaron ciudades y probablemente mataron a decenas de miles de personas".

Entre otras cosas, la investigación ha mostrado que con una subida de 2,6°C las olas de calor serían entre 3 y 35 veces más probables y registrarían temperaturas entre 1,5 y 3°C más altas. En comparación, con un calentamiento de 4ºC --medida que se utilizaba antes de la firma del Acuerdo-- éstas serían entre 3 y 6°C más altas y entre 5 y 75 veces más probables que las actuales.

En líneas generales, los expertos han explicado que desde 2015 se ha registrado un aumento de las temperaturas de 0,3ºC, lo que se ha traducido en otros once días calurosos a nivel mundial y, además, ha aumentado considerablemente la probabilidad de olas de calor en todo el mundo, incluso multiplicándose por diez en la Amazonia, por nueve en Malí y Burkina Faso, y por dos en India y Pakistán. En este marco, han advertido que mantener el calentamiento global "muy por debajo" de 2ºC es "vital" ya que el calor se vuelve "más peligroso con cada fracción de grado".

De hecho, han avisado de que una subida de las temperaturas de 2,6ºC va a someter a las nuevas generaciones a unos niveles térmicos peligrosos, causar impactos graves en la salud y ensanchar la desigualdad. Por ello, han pedido compromisos y políticas más fuertes para acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y mantener el calentamiento global "muy por debajo de los 2°C".

Por esta parte, han lamentado que la financiación para la adaptación sea limitada y que las inversiones en sistemas de alerta temprana y planes de acción sigan siendo escasas en muchas ciudades y países. Así, han incidido en la necesidad de que muchos países de África, Latinoamérica y partes de Asia desarrollen estos sistemas de alerta, así como planes de salud relacionados con el calor.

A su vez, han enfatizado la importancia de que los servicios meteorológicos nacionales emitan alertas de calor, algo que hoy en día sólo hacen la mitad. A largo plazo, han propuesto aumentar las zonas de sombra y los árboles en las ciudades y fortalecer los sistemas de salud, también son esenciales para reducir los riesgos del calor. "En última instancia (...) la manera más eficaz de proteger a las personas y minimizar las muertes relacionadas con el calor es abandonar rápidamente el petróleo, el gas y el carbón, la principal causa del cambio climático", han destacado.