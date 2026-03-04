AEMET avanza que la borrasca Regina rejará tormentas hasta el viernes, con temperaturas propias de la época

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Regina dejará precipitaciones y chubascos acompañados de tormenta durante el resto de la semana en buena parte del territorio, pero especialmente en zonas del sur y este peninsular, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Allí serán serán abundantes y se podrán producir inundaciones locales.

Las tormentas podrán llevar asociadas rachas muy fuertes de viento que podrían provocar caída de ramas y de objetos. Además, también podrán estar acompañadas de granizo, capaz de provocar dificultades en el tráfico rodado. Todo esto con unas temperaturas más bajas, aunque en general se moverán en valores propios para la época del año.

Durante este miércoles la situación tendrá a normalizarse en Canarias, donde los últimos días han sido adversos. Aún así, seguirá haciendo chubascos en la zona, viento intenso y mal estado de la mar, sobre todo durante la primera mitad del día. Además, las temperaturas tenderán a subir. De acuerdo con Del Campo, las precipitaciones continuarán el jueves y el viernes en el norte del archipiélago, aunque tenderán a ir a menos durante el fin de semana.

En la Península, este miércoles estará marcado por la probabilidad de chubascos y tormentas en zonas del sur, del este y también del centro del territorio. Allí, las precipitaciones podrán ser fuertes y estar acompañadas estas tormentas de granizo. Por zonas, podrá haber acumulados importantes en el Estrecho. Asimismo, persistirá la calima, por lo que los chubascos podrán ir acompañados de barro. En líneas generales, las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque serán más bajas en el tercio sur.

El jueves habrá posibilidad de chubascos en buena parte de la Península y Baleares. Por zonas, el portavoz de AEMET ha especificado que que serán fuertes y podrán dejar acumulados significativos en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, así como en zonas próximas de Aragón y de Castilla-La Mancha. Sin embargo, habrá menos probabilidades de que se registren en el extremo sureste peninsular.

En esta jornada, podrá haber de nuevo tormentas con granizo rachas intensas de viento. Asimismo, también podrán registrarse chubascos fuertes en Baleares. Por la tarde podrá llover con intensidad debido a la llegada de un frente al norte de Galicia y Asturias y, además, nevará por encima de unos 2.000 m bajando a 1.500 m en el noroeste peninsular.

Si bien continuará la calima, Del Campo ha precisado que irá a menos. A pesar de ello, podrán repetirse las precipitaciones de barro. Asimismo, se registrarán vientos muy fuertes en la costa del sur de Andalucía y norte de Galicia y las temperaturas bajarán, especialmente en la comunidad gallega.

LA INESTABILIDAD CONTINUARÁ EL FIN DE SEMANA POR UNA DANA

El descenso de las temperaturas diurnas durante el viernes será acusado en buena parte del territorio salvo en el área mediterránea. Por el contrario, los valores nocturnos no variarán demasiado. De acuerdo con el portavoz de AEMET, las precipitaciones de esta jornada podrán afectar a casi cualquier punto de la Península y Baleares, aunque serán si acaso menos abundantes en el extremo sureste.

Sin embargo, podrán ser fuertes y persistentes en zonas del Cantábrico, Cataluña, Comunidad Valenciana y Estrecho. La nieve volverá a aparecer, en este caso a partir de unos 1.300 a 1.500 m, y se registrarán nevadas copiosas en la Cordillera Cantábrica a partir de esa cota.

De cara al fin de semana, Del Campo ha avanzado que la borrasca Regina ya habrá avanzado, pero que se espera la llegada de una dana sobre cuya trayectoria todavía hay incertidumbre. Ésta mantendrá el tiempo inestable en buena parte del país durante esos días, especialmente el sábado. Entonces habrá chubascos fuertes en el área mediterránea y sur de Andalucía, que también podrán darse en otros puntos del este peninsular y en Baleares.

Además, nevará a partir de unos 1.300 a 1.600 m, aunque las temperaturas subirán. El domingo podría haber chubascos de nuevo en casi cualquier punto de la península y Baleares, pero serán menos probables e intensos y también más dispersos que el día anterior. La excepción estará en el tercio norte, donde parece que el domingo se mantendrá la inestabilidad.