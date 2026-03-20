AEMET avanza que la borrasca 'Therese' dejará lluvias, viento y olas este fin de semana en Canarias y sur peninsular

Archivo - Un hombre camina bajo la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias (España) - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' continuará dejando lluvias abundantes, nieve en las cumbres, rachas muy fuertes de viento y un importante temporal marítimo en Canarias durante el fin de semana, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. A su vez, también llegarán a la Península frentes asociados a este borrasca, con precipitaciones que caerán en la mitad sur del territorio peninsular.

Éstas podrán ser localmente fuertes, aunque en líneas generales no alcanzarán tanta intensidad como en el archipiélago canario. Asimismo, también habrá vientos intensos y temporal marítimos en puntos del sur de Andalucía. Todo esto con temperaturas más bajas este viernes y que se irán recuperando en los días siguientes.

La borrasca 'Therese' seguirá provocando tiempo inestable en Canarias, con lluvias generalizadas, localmente fuertes o incluso muy fuertes. De acuerdo con Del Campo, los acumulados serán importantes en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, sobre todo en laderas orientadas al sur y al oeste. "Esto puede dar lugar a crecidas de barrancos y a deslizamientos de tierra mucha precaución", ha avisado el portavoz del organismo estatal.

Además, nevará copiosamente en las cumbres por encima de unos 1.900 a 2.200 metros (m), sobre todo en las cumbres de La Palma y de Tenerife, y las rachas de viento serán muy fuertes, con olas que superarán los cinco metros. "Por lo tanto, será muy peligroso acercarse a la primera línea de costa", ha resaltado Del Campo.

Mientras tanto, los cielos de la Península también se irán cubriendo. En este contexto habrá lluvias, especialmente en zonas del oeste y sur peninsular. De hecho, en el oeste y sur de Andalucía estas precipitaciones serán abundantes, localmente fuertes. Asimismo, también en el sur de Andalucía se registrará viento intenso y temporal marítimo. En la mayor parte de la Península las temperaturas bajarán de forma clara, pero en Canarias subirán ligeramente.

La inestabilidad continuará en el archipiélago canario el sábado, según el pronóstico. Este día habrá chubascos localmente fuertes o muy fuertes que irán acompañados de tormenta y granizo, especialmente en las islas más montañosas. Asimismo, este día también nevará en las cumbres y el viento soplará con rachas tan fuertes que podrían derribar ramas y árboles y provocar la caída de objetos de zonas elevadas.

En la Península, la borrasca 'Therese' también dejará chubascos. En su mayoría, éstos caerán en la mitad sur, aunque podrían afectar al entorno del Sistema Central, Ceuta y Melilla. Por esta parte, el portavoz de AEMET ha indicado que los termómetros no experimentarán grandes cambios o registrarán temperaturas algo más bajas en el centro de la Península y en Canarias tampoco experimentarán grandes diferencias.

Un día más, el domingo comenzará con precipitaciones en el archipiélago canario. Éstas serán abundantes y localmente fuertes e incluso muy fuertes en las vertientes oeste y sur, e irán acompañadas de tormenta y granizo. El viento, eso sí, soplará con menor intensidad que en días previos.

En cuanto a la Península, en la mitad sur habrá lluvias, pero serán más ocasionales y dispersas e irán a menos. En cuanto a las temperaturas, Del Campo ha dicho que los valores subirán notablemente en el centro y este de la Península. Aún así, se amanecerá con algunas heladas en zonas de montaña y de páramo. En el archipiélago canario no se registrarán grandes cambios.

LA INESTABILIDAD CONTINUARÁ EN CANARIAS LA SEMANA QUE VIENE

La próxima semana comenzará con lluvias en Canarias. El portavoz de AEMET ha señalado que éstas podrán ser fuertes y persistentes el lunes, pero ya a partir del martes y sobre todo del miércoles serán menos abundantes que en días previos. En las islas los termómetros no experimentarán grandes cambios. En cuanto a la Península, habrá una clara tendencia a un tiempo más estable, con cielos en general poco nubosos o como mucho con intervalos de nubes y pocas lluvias en los tres primeros días de la semana.

En líneas generales, las temperaturas podrán ser calificadas como propias de esta época del año. De acuerdo con el pronóstico, habrá un marcado contraste entre los valores nocturnos y de primeras horas cuando en el ambiente será frío y los valores de mediodía y por la tarde cuando ese ambiente ya será suave e incluso templado. En algunos casos, se podrá pasar de prácticamente rozar la helada a superar los 20ºC.