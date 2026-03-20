'Therese' dejará hasta el domingo lluvia generalizada en Canarias, con rachas de 90 km/h y olas de más de cinco metros

Archivo - Una persona corre por las fuertes lluvias registradas en el norte de Fuerteventura con motivo de la llegada de un temporal a la isla, en El Cotillo, Fuerteventura, Canarias, (España), a 5 de febrero de 2021. - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' dejará hasta el domingo lluvia generalizada en Canarias, con rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora (km/h) y olas de más de cinco metros (m), según el aviso especial de fenómenos adversos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que se mantiene hasta el domingo.

Por días, este viernes se espera un nuevo aumento de la inestabilidad. En concreto, se registrarán chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales y que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes en las vertientes sur y oeste de las islas occidentales, así como en medianías y cumbres.

A su vez, también se prevé que continúen las rachas de viento muy fuertes del suroeste, que podrían superar los 90 km/h en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve. De manera paralela, el organismo estatal ha señalado que el temporal marítimo continuará en todo el archipiélago, con olas superiores a cinco metros en las mismas zonas que ayer.

De acuerdo con el pronóstico, mañana continuarán las rachas muy fuertes de viento del suroeste en todo el archipiélago, que superarán los 90 km/h en cumbres, canales entre islas y zonas a sotavento. A su vez, AEMET también prevé que prosigan las precipitaciones fuertes y no descarta que sean muy fuertes y persistentes a barlovento, en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve; donde los acumulados de los días precedentes habrán sido bastante relevantes.

De cara al domingo, el organismo estatal ha señalado que es probable que el viento amaine considerablemente y que las rachas del suroeste sólo alcancen intensidad muy fuerte localmente en zonas altas o expuestas. Por lo demás, considera que es probable que continúen las precipitaciones generalizadas durante las primeras horas del día. Aunque tenderán a remitir, habrá posibles chubascos tormentosos durante la tarde en medianías y cumbres.

A partir del lunes, AEMET indica que el escenario más probable es que 'Therese' continúe debilitándose, aunque puntualiza que la inestabilidad sobre el archipiélago canario persistirá. Por tanto, continuarían las precipitaciones durante los siguientes días, con acumulados progresivamente menores, sobre todo a partir del martes en que el viento giraría a noreste.