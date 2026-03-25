AEMET avanza un fin de marzo frío, con un Domingo de Ramos "invernal" y lluvias en norte que podrían llegar a este y sur

Archivo - Una cochero se abriga para protegerse del frío en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los últimos días de este mes de marzo estarán marcados por un descenso térmico, que culminará con un Domingo de Ramos "plenamente invernal" y precipitaciones en el extremo norte, que podrían extenderse al este y sur peninsular a final de semana y comienzo de la próxima, como ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha añadido que la situación en Canarias se estabilizará a partir de este jueves.

El portavoz ha destacado de este modo que, en los próximos días, "lo más destacado será el descenso térmico que se va a producir en la Península y Baleares, que dará lugar a un ambiente frío para la época del año en buena parte del país". En concreto, ha calificado la jornada del Domingo de Ramos de "plenamente invernal".

Así, se esperan heladas nocturnas a partir del jueves en puntos del norte y del este de la Península y el domingo las temperaturas diurnas máximas quedarán por debajo de 10 o 12 grados centígrados (ºC) en zonas del interior. No obstante, Del Campo ha señalado que las temperaturas se recuperarán a partir del lunes.

En cuanto a las lluvias, ha indicado que quedarán restringidas al extremo norte peninsular, aunque el Domingo de Ramos y el Lunes Santo también podrían afectar a Baleares, sin que se descarten precipitaciones en puntos del este y del sur de la Península.

Sobre Canarias, el portavoz ha afirmado que, después de casi una semana con tiempo adverso por la borrasca 'Therese', este jueves se volverá a la normalidad, con precipitaciones débiles que se concentrarán en el norte de las islas.

Por días, Del Campo ha detallado que este miércoles todavía quedarán restos de inestabilidad en Canarias, donde podrán producirse chubascos fuertes. Por el contrario, en la Península será "un día, en general, soleado y de tiempo estable", aunque ha precisado que en el Cantábrico y Pirineos los vientos del norte arrastrarán nubes con lluvias débiles y nevadas en la cordillera pirenaica, con una cota que bajará hasta los 1.000 metros. Las temperaturas serán más bajas en esa zona pero experimentarán un ascenso en el centro y sur peninsular.

El jueves será un día más tranquilo en Canarias, con algunas precipitaciones débiles en las islas occidentales y Gran Canaria. En la Península, se esperan lluvias débiles en general en el extremo norte y en el entorno del norte del Sistema Ibérico, así como en puntos de Cataluña y Baleares. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros.

En el resto del país, los cielos estarán despejados y soplarán los vientos del norte con intensidad, sobre todo en el nordeste peninsular y Baleares. Las temperaturas serán "claramente más bajas" en buena parte de la Península, según Del Campo, que ha indicado que "las máximas podrán ser de 6 a 8 grados inferiores a las del miércoles".

En cualquier caso, ha añadido que subirán en Andalucía y habrá "un marcado contraste entre sur y norte". En este sentido, ha explicado que en Sevilla rondarán los 27ºC mientras que Burgos o Soria "no llegarán ni a 10ºC".

El viernes predominará el tiempo estable en general, sin que se descarte que se produzca alguna precipitación débil en puntos del Cantábrico, del sureste y Baleares, así como lluvias débiles en el norte de Canarias. En el resto, los cielos estarán poco nubosos, con rachas de viento muy fuertes en el nordeste y archipiélago balear.

Además, se esperan heladas al amanecer en zonas de montaña y sus proximidades, mientras que las máximas bajarán claramente en el tercio sur y subirán en el resto. En este sentido, Del Campo ha señalado que en el Guadalquivir se rondarán los 22ºC, los 18 a 20ºC en la zona centro peninsular y los 10 a 14ºC en buena parte del interior de la mitad norte por lo que "el ambiente será fresco para la época en esta última zona".

El sábado se espera una jornada similar, con heladas en zonas de montaña y también en páramos del norte y del centro de la Península. Por ello, el tiempo será estable en general, con más nubes en la mitad norte y lluvias en el Cantábrico y Pirineos. La nieve aparecerá entre los 1.000 a 1.200 metros en esta cordillera. No se descarta que haya lluvias débiles y dispersas en Baleares y en el norte de Canarias y las temperaturas en general no experimentarán grandes cambios.

El portavoz ha avanzado que el Domingo de Ramos "sí que será una jornada fría para la época del año", con heladas en zonas del interior al amanecer, sobre todo del norte y este peninsular. Por ejemplo, en Teruel podrían amanecer con -2ºC.

Además, por el día se espera "un acusado descenso térmico en buena parte del territorio y amplias zonas también del interior norte y este de la Península". En estas zonas, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13ºC por lo que será "una jornada casi plenamente invernal".

En cuanto a precipitaciones, lloverá en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro, con nieve entre los 1.000 y 1.200 metros. También se esperan lluvias en Baleares, sin que se descarten en puntos del este y sur de la Península, "aunque es poco probable", según el portavoz.

EL INICIO DE LA SEMANA SANTA LLEGA CON VALORES NORMALES PARA LA ÉPOCA

En cuanto a los primeros días de la Semana Santa, comenzarán con tiempo estable y precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular, donde se esperan heladas el lunes, mientras que las temperaturas se irán recuperando las temperaturas por lo que "en las jornadas siguientes ya habrá unos valores más propios para la época del año".

El portavoz ha destacado que en Canarias, "en principio, también comenzará la Semana Santa con tiempo estable".