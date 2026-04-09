AEMET avanza un fin de semana con "acusado descenso térmico" y valores "anómalamente bajos", y lluvia, viento y nieve

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana estará marcado por "un acusado descenso térmico", con valores "anómalamente bajos", además de lluvia, viento y nieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), después de los termómetros registren valores por encima de lo normal para la época del año.

En este sentido, ha indicado que, durante este jueves, el desplazamiento hacia el sur de las bajas presiones dará lugar a una progresiva estabilización y a la entrada de una masa cálida sahariana, acompañada de calima, que producirá "un ascenso acusado de las temperaturas hasta valores anómalamente elevados para la época".

Sin embargo, esta situación será "bruscamente" interrumpida durante el fin de semana debido a la entrada de un frente frío activo el sábado 11 de abril por Galicia, abarcando todo el territorio y alcanzando el área mediterránea durante el domingo 12.

Así, la entrada de una masa de aire de origen marítimo polar dará lugar a "un acusado descenso térmico, hasta situarse en valores anóma- lamente bajos", así como de la cota de nieve, con probables nevadas en áreas de montaña y zonas aledañas de los tercios norte y noreste peninsulares.

Por este motivo, AEMET alerta de que la posibilidad de que se produzcan afectaciones locales en las vías de transporte debido a la nieve, así como daños en cultivos debido a las bajas temperaturas y heladas tardías, especialmente en zonas elevadas. Además, la sensación térmica será más baja por la intensificación del viento del norte y noroeste.

Por días, este jueves y viernes se espera un predominio de tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o con intervalos, calima y nubosidad de evolución vespertina que podría dejar tormentas dispersas en zonas de montaña, más frecuentes este viernes en áreas del sur peninsular, sin descartar que puedan producir rachas de viento muy fuertes, según la predicción.

Para el sábado 11, la AEMET señala que se esperan chubascos tormentosos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo en el tercio sur, mientras en la mitad norte el frente dejará precipitaciones generalizadas, más persistentes en el área cantábrica y Pirineos. Asimismo, arreciará el viento del noroeste, con probable cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro.

El domingo, las precipitaciones continuarán barriendo la mitad este peninsular, con tramontana en aumento que soplará con rachas muy fuertes y temporal marítimo asociado. Todo ello vendrá acompañado de un acusado descenso, tanto en las máximas como en las mínimas, que podría ser "localmente extraordinario" el sábado en el cuadrante noroeste y el domingo en el nordeste.

Para ese día, la AEMET señala que se producirá un importante descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, con nevadas por encima de unos 800-1.000 metros desde el sábado por la tarde en la cordillera Cantábrica e Ibérica Norte, que se extenderán durante el domingo a puntos del este de Castilla y León, sistema Central oriental, Ibérica Sur y Pirineos, sin descartar que los chubascos den lugar localmente a descensos de cota adicionales. Los espesores acumulados podrían ser importantes en zonas altas, por encima de los 40 centímetros a lo largo de todo el episodio.

A partir del lunes 13 de abril, es probable que aumente la estabilidad y comience a penetrar una masa atlántica más templada, comenzando un ascenso térmico hasta recuperar valores propios de la época a partir del martes 14 de abril. Es probable que las precipitaciones queden restringidas al Cantábrico, vertiente atlántica gallega y, durante la primera mitad del lunes, a Baleares, persistiendo las nevadas únicamente en Pirineos, concluye AEMET.

CAMBIO DE TIEMPO "RADICAL" Y "AMBIENTE INVERNAL", SEGÚN METEORED

En la misma línea, el director de Meteorología de Meteored España, José Antonio Maldonado, ha señalado que el tiempo cambiará de forma "radical" antes de que termine la semana por la llegada de un frente frío y una dana, que dará paso a una irrupción de aire polar que provocará un descenso notable de las temperaturas, especialmente en el norte.

En concreto, el frente dejará precipitaciones el sábado que serán más intensas en las regiones cantábricas, la Cordillera Ibérica y los Pirineos y que estarán acompañadas de tormenta y barro en el sur del país. El domingo, pocas capitales superarán los 20ºC y muchas se quedarán por debajo de los 15ºC, con un ambiente "casi invernal".

Las lluvias y las temperaturas elevadas continuarán este jueves, de acuerdo con Maldonado. Por zonas, espera chubascos tormentosos en el oeste de Andalucía, donde irán remitiendo, así como en la Cordillera Cantábrica. En lo que respecta al resto de la Península y Canarias, indica que habrá intervalos nubosos y que podrían registrarse precipitaciones aisladas. Además, puntualiza que podrían darse lluvias de barro por la presencia de polvo en suspensión.

Todo esto sucederá en un día en el que, según el experto, las temperaturas subirán, sobre todo en el centro y oeste peninsulares. De hecho, en la mitad oriental alcanzarán valores cercanos a los 30ºC. Por lo demás, señala que los vientos serán en general flojos y variables, aunque se prevén rachas moderadas a fuertes en el sureste peninsular y en Canarias.

El viernes, las máximas seguirán subiendo y se superarán ligeramente los 30ºC en zonas del norte mientras que el sábado, un frente entrará por el noroeste y dejará precipitaciones que serán más intensas en las regiones cantábricas, la Cordillera Ibérica y los Pirineos y que estarán acompañadas de tormenta y barro en el sur del país. Durante este día, el meteorólogo espera además nevadas en zonas montañosas y de forma aislada en la meseta norte.

Tras el frente, incide en que las temperaturas caerán de manera notable, especialmente en el noroeste. De toda España, sólo superarán los 25ºC algunas zonas mediterráneas. Durante esta jornada los vientos serán del norte, fuertes en la cuenca del Ebro, de poniente en el sur y moderados del norte en Canarias.

Maldonado avanza que la inestabilidad disminuirá en el oeste de la Península el domingo. Sin embargo, seguirá presente en el este y en Baleares, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Además, prevé nevadas en los Pirineos y otras montañas del norte a partir de una cota de 900 a 1.000 metros (m).

Al margen de ello, los termómetros seguirán bajando en un día en el que pocas capitales superarán los 20ºC y muchas se quedarán por debajo de los 15ºC, lo que creará un ambiente "casi invernal" en el interior peninsular y las montañas. En este día, los vientos serán del norte en todo el país, fuertes en el norte, con cierzo en el Ebro y tramontana en el Ampurdán y Baleares.