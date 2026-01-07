AEMET avanza para el jueves y viernes la formación de la borrasca Goretti, que dejará olas, viento y lluvia en el norte

La borrasca Goretti se formará entre el jueves y el viernes y dejará olas, viento y lluvia en el norte peninsular.
La borrasca Goretti se formará entre el jueves y el viernes y dejará olas, viento y lluvia en el norte peninsular. - AEMET
Europa Press Sociedad
Publicado: miércoles, 7 enero 2026 10:58
Seguir en

   MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La borrasca Goretti se formará entre mañana jueves y pasado viernes y dejará un temporal marítimo en el norte de España con viento y lluvias, según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su cuenta de 'X'.

   En total, constituye la séptima borrasca y dana de gran impacto de la temporada y llega pocos días después del paso de Francis, que ha dejado cientos de incidencias, sobre todo en Andalucía.

   De acuerdo con el organismo estatal, Goretti experimentará una ciclogénesis explosiva. Ha sido nombrada por el servicio meteorológico francés y dejará un temporal en Europa occidental más fuerte que en España.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado