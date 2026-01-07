AEMET avanza para el jueves y viernes la formación de la borrasca Goretti, que dejará olas, viento y lluvia en el norte

La borrasca Goretti se formará entre el jueves y el viernes y dejará olas, viento y lluvia en el norte peninsular. - AEMET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Goretti se formará entre mañana jueves y pasado viernes y dejará un temporal marítimo en el norte de España con viento y lluvias, según ha informado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su cuenta de 'X'.

En total, constituye la séptima borrasca y dana de gran impacto de la temporada y llega pocos días después del paso de Francis, que ha dejado cientos de incidencias, sobre todo en Andalucía.

De acuerdo con el organismo estatal, Goretti experimentará una ciclogénesis explosiva. Ha sido nombrada por el servicio meteorológico francés y dejará un temporal en Europa occidental más fuerte que en España.