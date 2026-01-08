El tiempo para hoy en España, 8 de enero de 2026

Archivo - El oleaje pone en riesgo a todo el litoral cantábrico este jueves. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Viento, niebla y bajas temperaturas ponen en riesgo a 22 provincias este jueves en el que se espera la llegada de la borrasca Goretti, según la Agencia Estatatal de Meteorología (Aemet).

El litoral gallego y cantábrico se encuentran en situación de riesgo con A Coruña y Lugo con avisos naranjas por oleaje. En el caso de Asturias, Cantabria y las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya el aviso es amarillo, al igual que Girona, Tarragona y Valencia, mientras la niebla pone en situación de riesgo a Palencia, Valladolid, Zamora, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres.

Asimismo, el viento ha activado avisos en Lugo, Asturias, Burgos, Soria, Tarragona, Álava, La Rioja, Castellón y Valencia. Y por bajas temperaturas se mantiene el aviso en Lleida y Girona.

Para esta jornada se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la Península y Baleares, si bien con un predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del litoral mediterráneo y, especialmente, en el extremo sureste peninsular, con cielos poco nubosos o con algunas nubes altas.

El paso de un frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia. Es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico. Cota de nieve: en las montañas del extremo norte 1.400/1.600 metros subiendo al entorno de los 1.600-1.900 metros. En Canarias, intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el este de las islas montañosas y tendencia a despejar de este a oeste.

Habrá nieblas matinales en zonas de ambas mesetas, interiores de Galicia y a últimas horas en zonas altas del centro peninsular.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada en la Península y Baleares, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago donde llegarán a aumentos notables para las mínimas, incluso extraordinarios en zonas del Pirineo, pudiendo ser también notables también para las máximas. Pocos cambios en Canarias, con algunos aumentos de las máximas en medianías y zonas altas y algunos descensos en las mínimas. Las heladas perderán extensión e intensidad, afectando de forma débil a zonas altas del interior peninsular y siendo moderadas en el Pirineo.

Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, en general flojo en el cuadrante suroeste peninsular y moderado en el resto, llegando a últimas horas a fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, Cantábrico, montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental, y pudiendo darse también intervalos fuertes en puntos del litoral mediterráneo. Nordeste flojo en el valle del Guadalquivir y en Canarias alisio fuerte de dirección este-nordeste, amainando.