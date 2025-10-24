AEMET avanza que la lluvia afectará a casi toda España este fin de semana y las temperaturas caen

Archivo - Varias personas se cubren de la lluvia con un paraguas mientras caminan por una vía, a 25 de septiembre de 2022, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lluvia afectará a la mayor parte de España durante este fin de semana y se espera un descenso de las temperaturas para este domingo, que afecatará también al sur peninsular hasta alcanzar valores más propios de la época del año, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

De cara a la próxima semana, comenzará con tiempo algo más estable y ambiente fresco, especialmente en la mitad norte, donde podría incluso haber algunas heladas.

Del Campo ha avanzado que la Península estará este viernes bajo la influencia de vientos húmedos procedentes del Atlántico. Además, se esperan lluvias en zonas del centro, especialmente en el sur de Castilla y León, norte de Extremadura, también norte de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. A su vez, podría llover de forma más débil en puntos del sur de Galicia y son menor probabilidad en áreas del norte y este de la Península.

Este día, las temperaturas bajarán en el Ebro y en el área mediterránea y subirán en buena parte del resto del país. En este sentido, Huelva, Córdoba y Sevilla seguirán superando los 30ºC, mientras que en el norte se registrará un ambiente más fresco. Por ejemplo, Lugo se quedará en 15ºC.

El sábado continuará llegando abundante humedad a la Península, según el portavoz de AEMET. Durante esta jornada habrá lluvias abundantes en buena parte del oeste, centro y norte del territorio y los mayores acumulados se producirán en los entornos de las montañas que rodean la meseta norte, es decir, en el sur, en el este y en el norte de Castilla y León y también en el norte de Extremadura.

Allí se podrían registrar más de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de doce horas. Este día, el sur y el área del Levante y Baleares quedarán al margen. Asimismo, bajarán las temperaturas diurnas y subirán las nocturnas en el norte, mientras que en el sur sucederá lo contario. Así, las máximas estarán en unos 15ºC en Huesca, Burgos y Logroño. Paralelamente, superarán los 30ºC en Murcia, Córdoba y Sevilla.

Del Campo ha avanzado que la inestabilidad se extenderá al este del territorio peninsular y Baleares durante el domingo, de manera que habrá probabilidad de chubascos en buena parte del país salvo en Galicia y en la provincia de León. Estas lluvias serán además localmente fuertes en puntos de Cataluña, en el entorno del mar balear y no se descarta que también lo sean en puntos de Andalucía Oriental.

Este día bajarán las temperaturas en buena parte del país salvo en la depresión del Ebro, donde subirán. Además, nevará en los Pirineos a partir de unos 1.400-1.800 metros de altitud. En el noroeste el ambiente será fresco: en León, por ejemplo, la máxima será de tan solo 13ºC. En el sur ya habrá valores más propios de la época del año, aunque en Murcia todavía se seguirán rondando los 28ºC.

HELADAS AL INICIO DE LA PRÓXIMA SEMANA

De cara al inicio de la próxima semana, el portavoz de AEMET ha indicado que el lunes será una jornada más estable, aunque todavía podrán darse algunas lluvias en el tercio sur peninsular, sobre todo en Andalucía y quizás también en Baleares. De acuerdo con la predicción, la madrugada será fría.

De esta manera, ciudades como Burgos, León, Soria o Teruel rozarán la helada. De hecho, helará de manera débil, con temperaturas que pueden quedan en torno a los 0ºC y ambiente frío en el resto del interior peninsular. En este marco, la propia ciudad de Madrid amanecerá con 5ºC. Ya por el día, los termómetros no llegarán a 15ºC en amplias zonas del norte, mientras que en el sur, en el Valle del Guadalquivir, rozarán los 25ºC.

Aunque hay incertidumbre con respecto a lo que sucederá a partir del martes, Del Campo ha señalado que podrían llegar lluvias hacia el suroeste peninsular, que se extenderían a otras zonas del país en los días siguientes. Por último, ha explicado que los próximos días serán en general tranquilos en Canarias. Allí, se registrarán intervalos nubosos, de los que puede caer alguna lluvia débil. Por lo demás, las temperaturas no experimentarán grandes cambios y habrá un régimen de brisas con vientos fuertes en las cumbres.