AEMET avanza lluvia esta semana, sobre todo en norte y oeste, y los termómetros caerán el miércoles a valores de marzo

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La primera mitad de la semana vendrá marcada por las lluvias, sobre todo en el norte y oeste de la Península, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que añade que una masa de aire frío dejará temperaturas "claramente más bajas de lo normal para la época del año" a partir del miércoles.

Así, habrá precipitaciones sobre todo en el norte peninsular, aunque también podrán darse en el este y Baleares y, además, nevará en las montañas. De cara al fin de semana y aunque todavía hay que incertidumbre en el pronóstico, el portavoz de AEMET ha avanzado que podrían registrarse temperaturas entre 5 y 10ºC más bajas de lo normal para esta época del año, con valores que serán "más propios de marzo que de mayo".

Por días, este lunes vendrá marcado por nubosidad abundante y chubascos en Galicia, Cantábrico, Castilla y León y norte de Extremadura, que podrán ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes. Según Del Campo, nevará a partir de unos 1.800 a 2.000 metros (m) de altitud. En el resto del país, se darán intervalos nubosos.

Durante esta jornada las temperaturas estarán en ascenso, aunque serán bajas para la época del año en el interior peninsular. De esta manera, se superarán los 25ºC en el Mediterráneo, pero Madrid no pasará de 18ºC mientras que Ávila y León rondarán los 15 a 16ºC.

El martes aumentará la inestabilidad en todo el país salvo en el sureste, donde el día será poco nuboso. Así, los cielos de la Península estará muy nubosos y habrá precipitaciones en la mitad norte y en la zona centro, así como en el norte de Extremadura. Al respecto, el portavoz de AEMET no descarta que también puedan registrarse lluvias en puntos de la mitad sur.

De acuerdo con el pronóstico, estas lluvias caerán en forma de chubascos y podrán ser fuertes, con tormenta y granizo. Además, nevará en las cumbres de los Pirineos, en un día en el que las temperaturas no variarán mucho y, si acaso, serán más bajas en el Cantábrico. De nuevo no se llegará a los 20ºC en la mitad norte y zonas del centro, mientras que en el sureste peninsular el ambiente será más templado. Por ejemplo, Murcia rondará los 27ºC.

Del Campo ha avanzado que el miércoles comenzará a llegar viento del norte a la Península. En este sentido, habrá cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y más despejados en el sur y Baleares. Por la tarde, crecerán nubes de evolución con chubascos en el interior peninsular, también en el archipiélago balear.

Si bien el portavoz de AEMET ha señalado que es difícil precisar en qué zonas caerán estos chubascos por su carácter disperso, ha indicado que éstos podrían ser fuertes, sobre todo en el entorno de los Pirineos. Por lo demás, ha añadido que este día bajarán claramente las temperaturas en el nordeste peninsular, mientras que en el resto del país no variarán o si acaso subirán de forma ligera.

Asimismo, soplará el viento con fuerza en el norte, así como en Baleares, lo que "aumentará la sensación de día desapacible". Por ejemplo, ni Pamplona ni Vitoria llegarán a 15ºC, y tampoco lo harán Burgos o Madrid, que rondarán los 18ºC. El ambiente más templado estará un día más en el sureste peninsular, con los 26ºC de Murcia y Málaga.

Se dará una situación similar el jueves, con precipitaciones débiles o moderadas en el extremo norte peninsular y nevadas en los Pirineos. En este sentido, Del Campo ha especificado que la nieve este día se registrará a partir de unos 1.400 m, aunque al final de la jornada bajará hasta unos 1.200 m.

Por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior peninsular, Cataluña y Baleares, donde se registrarán chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes. Asimismo, las temperaturas estarán en descenso en el norte peninsular y seguirá soplando el viento del norte con intensidad, lo que incrementará la sensación de frío y de tiempo desapacible.

"(Habrá) ambiente frío para la época en el norte de la Península, con valores entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal. Lugo, Pamplona o Vitoria a duras penas llegarán a 15ºC en las horas más cálidas del día y de madrugada rondarán los 5ºC. Incluso Soria o Teruel bajarán hasta 2ºC", ha detallado el portavoz de AEMET.

De cara al viernes, el pronóstico recoge que el descenso de las temperaturas se intensificará y que habrá algunas heladas en zonas altas. Durante esta jornada, las temperaturas serán inferiores a los 15ºC en el interior de la mitad norte y en el interior del este peninsular.

En líneas generales, Del Campo ha señalado que será un día con temperaturas "más propias de marzo que de mediados de mayo" en la mayor parte del país. Las precipitaciones, eso sí, quedarán más acotadas al extremo norte de la Península y Baleares.

Durante el fin de semana seguirá haciendo frío para la época e incluso se registrará alguna helada débil en zonas de la meseta. En lo que respecta a las temperaturas, el portavoz de AEMET ha indicado que el sábado iniciarán un progresivo ascenso, aunque continuará el ambiente frío.

Por último, en lo relacionado con Canarias, la predicción recoge que durante los primeros días de la semana habrá intervalos nubosos y que no se descarta que caiga alguna lluvia débil y dispersa en las islas de mayor relieve.

A partir de mediados de semana soplará el viento del norte con mayor intensidad también en el archipiélago, arrastrando más nubes y con mayor posibilidad de precipitaciones en el norte de las islas montañosas, precipitaciones que en cualquier caso serán dispersas. Las mínimas serán de entre 17 y 19ºC y las máximas, de entre 23 y 25ºC en zonas costeras.

SEMANA MARCADA POR TEMPERATURAS POR DEBAJO DE LO NORMAL

Por su parte, el climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha indicado que las lluvias y tormentas durante el inicio de la semana podrán ser localmente intensas, con granizo y fuertes rachas de viento, sobre todo en el valle del Ebro, Galicia, Castilla y León y Cataluña. Mientras tanto, en el sur y Baleares serán más dispersas e irán acompañadas de barro.

De acuerdo con el experto, la situación podría cambiar de cara al jueves con el desplazamiento de la dana hacia el sur peninsular y una nueva irrupción de aire polar. Sin embargo, las lluvias volverían a ganar presencia en las provincias del norte el viernes, cuando podrán extenderse también a varias provincias del Mediterráneo y del sur peninsular, aunque de forma muy irregular.

Por su parte, Eltiempo.es ha añadido que las temperaturas se desplomarían en todo el país de cara al jueves, bajadas que alcanzarían su máximo el viernes. De esta manera, las máximas quedarían claramente por debajo de los 20ºC este día en gran parte de España salvo por Extremadura, Andalucía y las provincias mediterráneas.

En este marco, el portal meteorológico ha especificado que si se cumplen las previsiones los registros diurnos rondarían los 16 a 18ºC en ciudades como Cuenca o Guadalajara y los 14 a 15ºC en Soria, Burgos, León u Oviedo. De esta manera, se darán máximas entre 5 y 10ºC por debajo de lo que correspondería en la mayor parte de España.

De forma paralela, las mínimas también se desplomarían, alcanzando sus valores más bajos en la madrugada del viernes al sábado. En este sentido, la estabilidad y la masa de aire frío favorecerían registros por debajo de los 10ºC en todo el país salvo por las zonas costeras. De hecho, casi todas las capitales de provincia del interior y norte las mínimas quedarían por debajo de los 6ºC y habría heladas en varias provincias.