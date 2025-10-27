AEMET avanza lluvias desde el martes, que serán más abundantes en el oeste peninsular, y vaivén de temperaturas

Archivo - Una mujer se coloca la capucha para protegerse de la lluvia. A 21 de octubre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esta semana comenzará con tiempo relativamente estable aunque, a partir de este martes, la llegada de borrascas atlánticas dará lugar a lluvias, que serán más abundantes en el oeste de la Península y especialmente en zonas de Andalucía, Extremadura y del sur de Galicia, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En los días siguientes, las precipitaciones llegarán a amplias zonas del territorio peninsular y Baleares, aunque de forma más débil al área mediterránea y al archipiélago balear. Además, las temperaturas subirán este lunes y el martes para después bajar. En general serán suaves ya que los vientos impulsados por las borrascas atlánticas serán húmedos y templados.

En líneas generales, este lunes será una jornada estable, aunque se registrarán lluvias en Andalucía, sur de Extremadura y puntos de la Región de Murcia. De acuerdo con Del Campo, estas precipitaciones podrán ser localmente intensas, sobre todo en el sur de Andalucía. Por lo demás, las temperaturas serán más altas en los tercios norte y este con más de 25ºC en ciudades como Sevilla, Córdoba o Málaga.

El martes comenzará con tiempo estable, pero la cercanía de una borrasca desde el Atlántico dejará cielos nubosos con lluvias en el suroeste peninsular, sobre todo en Andalucía Occidental y Extremadura, donde irán a más y, a últimas horas, podrán ser persistentes y tormentosas.

Según la predicción de AEMET, estas precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas del oeste de la Península como el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, oeste de la Comunidad de Madrid y oeste de Castilla-La Mancha.

Además, las temperaturas seguirán subiendo, aunque en ciudades de la mitad norte la madrugada será fría y a primeras horas de la mañana se amanecerá con 2 o 3ºC de temperatura mínima, como ocurrirá en Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Palencia, Teruel, Cuenca o Burgos, entre otras. En zonas como Murcia, Huelva o Badajoz se alcanzarán sin embargo los 25ºC.

Del Campo ha indicado que el miércoles y el jueves habrá lluvia en buena parte de la Península. Por zonas, serán más débiles y dispersas en las comunidades cantábricas, Levante y Baleares; mientras que las más abundantes se registrarán en el sur de Castilla y León, Extremadura, sur de Galicia y también sur y oeste de Andalucía.

El jueves también podrán ser abundantes las lluvias en el entorno del Pirineo Aragonés. Según la predicción, estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta. Además, los vientos soplarán de sur y suroeste y serán templados.

Se esperan vientos templados y habrá abundante nubosidad por lo que las temperaturas nocturnas subirán claramente y quedarán por encima de los 10 o 12ºC en amplias zonas del centro y sur de la Península. De forma paralela, las diurnas también serán más bajas, también por efecto de las nubes y de las lluvias, sobre todo en el oeste peninsular.

En el Cantábrico se llegarán a rondar los 23 a 25ºC mientras que en ciudades del Levante como Murcia, Alicante o Valencia se registrarán de 27 a 29ºC.

Ya durante el viernes y el fin de semana, el portavoz de AEMET ha indicado que es probable que continúe la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarán lluvias en el oeste y el centro de la Península que no llegarán o lo harán de forma muy débil al área mediterránea peninsular y a Baleares. En este sentido, las temperaturas experimentarán altibajos en función del paso de los frentes, pero continuarán en líneas generales suaves.

En lo que respecta a Canarias, Del Campo ha detallado que predominarán los intervalos nubosos en el archipiélago y que habrá posibilidad de algunas lluvias en La Palma el martes, que podrán extenderse al resto de las islas de mayor relieve. El miércoles, estas precipitaciones serán frecuentes en las islas más montañosas, sobre todo en las vertientes oeste y norte. Al margen de ello, las temperaturas no cambiarán demasiado hasta el miércoles, cuando bajarán, aunque tenderán a subir en los días siguientes.

TREN DE BORRASCAS

Por su parte, Meteored ha avanzado que España se encuentra a las puertas de un nuevo cambio de tiempo, que se traducirá en lluvias casi generalizadas por un tren de borrascas y frentes procedentes del Atlántico. Según las últimas previsiones del modelo de referencia de Meteored, esta circulación se mantendrá toda la semana e incluso podría extenderse hasta el comienzo de la próxima.

Además de la borrasca fría que irrumpirá este miércoles por el oeste peninsular, el chorro polar presentará grandes meandros en las siguientes jornadas, descolgándose una gran vaguada sobre el Atlántico norte y desarrollándose varios centros de bajas presiones. Esta configuración es la que abrirá la puerta a las borrascas y frentes.

Por otra parte, se formarán algunas bajas secundarias que circularán por latitudes relativamente bajas, por lo que prácticamente toda España estará bajo los efectos de esta circulación, que favorecerá la llegada de los ábregos, vientos llovedores en gran parte de España. Los sucesivos frentes dejarán precipitaciones localmente intensas y tormentosas, especialmente en la vertiente atlántica.

En lo que queda de lunes se registrarán algunos chubascos tormentosos en el sur de Andalucía, mientras que en el resto predominará el tiempo estable. Las temperaturas diurnas se recuperarán en el norte y noreste, mientras que descenderán en la costa mediterránea andaluza y sur de la Región de Murcia.

Sin embargo, este martes llegará el nuevo cambio de tiempo por la llegada de un frente que, a partir del mediodía, dejará lluvias en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, siendo localmente intensas y tormentosas. Con el paso de las horas se irán extendiendo a Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Asturias, suroeste de Cantabria e interior sureste. En Canarias se esperan algunos chubascos dispersos.

Así, amanecerá con 2-3 ºC en capitales como Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Teruel, Valladolid, Vitoria o Zamora pero, en cuanto entren los ábregos, el ambiente se templará en prácticamente todo el país e incluso a partir del miércoles pasarán de los 25 ºC a orillas del Mediterráneo.

El miércoles, la borrasca se adentrará en el oeste peninsular, con precipitaciones en todo el país, excepto en el litoral mediterráneo, puntos del Cantábrico occidental y Galicia. Los aguaceros más intensos se concentrarán en la vertiente atlántica, centro y meseta norte, y ocasionalmente irán acompañados de tormentas. Ese día también habrá algunos chaparrones irregulares en Canarias.

El jueves los restos de la borrasca aún dejarán chubascos en el cuadrante nororiental y el entorno del Estrecho, al mismo tiempo que un nuevo frente bastante activo repartirá precipitaciones y alguna tormenta ocasional en la vertiente atlántica. En Canarias los chubascos ganarán algo más de entidad en Gran Canaria y las islas de la provincia de Santa Cruz.

Con más incertidumbre, según Meteored, todo parece indicar que en la recta final de la semana persistirán los ábregos, que seguirán impulsando masas de aire suaves y muy húmedas procedentes del Atlántico. Los frentes seguirán repartiendo lluvias en buena parte de España, sobre todo en Galicia, Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía.

Según el modelo europeo, a lo largo de la semana se acumularán más de 200 l/m2 de forma local en el sector occidental del Sistema Central, mientras que sobrepasarán los 100 l/m2 en el oeste y sur de Galicia, entorno del lago de Sanabria, comarcas occidentales de Castilla y León y sierras del oeste de Castilla y León. En contraste, en zonas del litoral mediterráneo y Baleares no lloverá prácticamente nada.